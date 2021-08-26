消防員遭扣危險加給 中市府：因非在第一現場執勤
台中市有基層消防人員因奉派受訓遭扣除危險加給，台中市消防局表示，因非在第一現場執勤，才要求將多領的危險加給繳回國庫，後經保訓會審議並無違誤。
消防員出生入死救人，日前，台中市發生有些消防員因受訓而非在第一現場執勤，被要求繳回「危險加給」等津貼，有人最多繳回新台幣22萬，而遭要求繳回的人數多達300人，事件引發討論。
台中市消防局表示，消防員除領本俸外，依照「公務員加給給予辦法」核發危險加給、主管加給等。以台中市為例，危險加給分為一級每月新台幣8435元，二級每月6745元等。
消防局指出，1名李姓消防員在105年至107年以公假帶值全新受訓，危險加給自一級降為二級，李男不滿少領加給，遂向保訓會兩度申訴，均遭駁回。
消防局表示，108年1月1日後，各消防機關的消防專業人員參加非屬取得較高學位（歷）的帶職帶薪進修期間，他的危險職務加給仍依原支等級支給。消防局均依內政部的規定，受訓同仁照原支等級支給危險職務加給，並照支危險加成。
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