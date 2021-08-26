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彰化在地食材作霜淇淋 員林囝仔返鄉開店賣幸福滋味

中央社 / 彰化26日電

在彰化員林長大的洪維駿，受COVID-19疫情影響結束大陸工作，回到家鄉開了間霜淇淋專賣店；洪維駿說，專賣店取名為幸福販賣所，期盼客人來到店裡品嘗來自彰化的幸福滋味。

在彰化縣員林市萬年路開設霜淇淋專賣店的洪維駿是「員林囝仔」，大學畢業後先在台灣的飯店工作2年，後來到英國念書工作，因緣巧合之下來到上海從事餐飲業以及廣告公關等工作，不過去年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，只能結束大陸的工作回到台灣。

洪維駿說，回到台灣後原本想要找工作，但在台灣工作的薪資不是這麼理想，於是想要自己開店創業，當初是先買了冰淇淋機，才開始學習製作冰淇淋，在學習的過程中想到家鄉彰化其實有許多不錯的食材，才決定在家鄉員林市開設一家使用彰化在地食材的霜淇淋專賣店。

洪維駿指出，店裡所販賣的芭樂霜淇淋、葡萄霜淇淋、黑芝麻霜淇淋，以及8月才有的埔心鄉金蜜芒果霜淇淋，像是芭樂、金蜜芒果等都取用在地食材，未來也計畫使用北斗香菜以及花壇茉莉花當食材製作成冰淇淋。

洪維駿說，他將霜淇淋專賣店取名為「幸福販賣所」，就是希望來到店裡的不管是大朋友還是小朋友，都能品嘗到來自彰化的幸福滋味，把滿足和快樂帶回家。

員林 冰淇淋

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