出席中市籃球場啟用未能致詞 蔡其昌：風度問題

台中市南屯區黎明公園籃球場今天舉行啟用儀式，台中市長盧秀燕在致詞後，只邀請與會的立法院副院長蔡其昌等民代參加有獎徵答，未安排上台致詞，蔡其昌說，這是風度問題。

盧秀燕事後解釋說，如果蔡其昌心裡不痛快，她要表示道歉，因為她是想儘量圓滿每個有功勞的人，從基層的里長、市議員到立委，她都一律稱讚及表示感謝，如果有人覺得還是不夠的話，就表示她做主人的沒做好，她要表示「抱歉，不好意思」。

台中市南屯黎明公園籃球場今天舉行啟用儀式，盧秀燕、蔡其昌、立委張廖萬堅及台中市議員張耀中、朱暖英、何文海、劉士州等人都出席，盧秀燕在致詞後，隨即邀請蔡其昌等人逐一上台參加有獎徵答活動，並未安排蔡其昌等人上台致詞。

盧秀燕在致詞時表示，黎明公園籃球場已逾40年，很老舊，都是與會的中央與地方民代一起努力，才能整修完成，雖然籃球場不是一個大建設，但她親自來感恩，酷城市要推廣酷運動，不是東奧期間才推廣運動，一年四季都要推廣。

蔡其昌接受採訪時表示，這個工程由張廖萬堅與他共同爭取中央預算，解決地方問題。重視基層體育，才有奧運金牌，謝謝地方議員與里長一起努力，這是中央與地方攜手合作的成果，這2座籃球場在黎明公園裡面，周邊涵蓋3個里，預算雖然不高，但使用效益很大。

被問到未能上台致詞是否感到委曲，蔡其昌表示，盧秀燕現在的民調已8成，其實不用擔心，他也沒宣布要選台中市長，只是想要為台中市民服務的民代，他當立法院副院長可以幫忙爭取很多預算，這種對立、過度競爭，都會讓台中的建設遲緩。

蔡其昌強調，他不會委曲，政治就是這樣，這是風度問題，沒有關係，他長期被打壓又不是今天的事情，所以他不會有特別的感覺。