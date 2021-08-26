信義鄉布農族發展部落經濟 「山胡椒」馬告成迷人香水

馬告是原住民的調味料，信義鄉地利、雙龍部落布農族人邀請找來鑽研香20多年的陳炫良，將餐桌上的佐料，開發成原住民特色的馬告香水，丹大布農生態旅遊協會也開發DIY課程，要讓遊客聞香而來，為部落創造新商機。

丹大布農生態旅遊協會經理田美玲說，「馬告」是原住民對山胡椒的稱呼，是原住民最常用的佐料，為了提升部落經濟，地利、雙龍等四部落族人以馬告作為部落產業出發點，採集馬告提煉成香水，讓原住民文化能傳承並發展為商機。

南投林管處和日月潭風景區管理處也協助布農族人發展馬告產業鏈，邀請香氛藝術家陳炫良幫忙研發。馬告具有香濃的胡椒與薑氣味，在陳炫良的精心調配下，馬告香水呈現淡雅檸檬柑橘香氣，再搭配檜木精油，如同置身清新原始森林中，相當舒暢。

布農族人成功開發馬告香水，最近受邀到國父紀念館博愛藝廊參與文化部原住民族日特展，丹大生態旅遊協會特地為展覽而開發「太平洋的風」，讓遊客相當驚艷。