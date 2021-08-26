彰市東區都計畫4區塊拚突破 縣府再公展徵詢意見

彰化市東區都市計畫從2008年送內政部，至今13年，由於計畫範圍大、案件複雜、民眾意見眾多，彰化縣府去年採取分階段實施的策略，將計畫範圍分成4區塊，因台化廠區爭議較小，列為先行核定範圍，歷經8次專案小組討論通過，今年5月排入大會審議，縣府依據大會意見，8月底起舉辦公開展覽，為期一個月，尋求地方意見。

彰化市擴大都市計畫範圍面積為595.96公頃，但進度牛步，彰化縣府建設處代理處長陳威宏說，計畫2013年報到內政部，送中央審查前舉辦過一次公開展覽，之後經過專案小組討論通過。

為讓計畫有明確進展，去年依都市發展時序劃分為已發展區、台化廠區再發展區、優先發展區及農業生產保留區等四區送審，其中台化廠區再發展區因土地產權單純，爭議較少，會先向內政部報核，其他牽涉土地開發爭議等區域列為第二期。

彰化市長林世賢說，台化改變會讓彰化進步，當初關廠也才有意義，都市核心區擁有單一地主可以做整體規劃很難得，捷運綠線規劃到台化，但周邊目前畫為產專區很可惜，通常捷運周邊為商業區才有發展，加上該區公園綠地畫為5塊太過零碎，應該整合為一大塊，成為大片都會公園，才能提升生活品質。

建設處指出，產專區不等於工業用地，反而使用彈性多元，未來土地使用都可於細部計劃另行檢討訂定，目前規畫台化再發展區轉型可作行政、住宅、商業、產業等土地使用；公共設施以市地重劃開發方式取得。

由於彰化市擴大都市計畫小組審查後送大會的草案內容與2013年前第一次公開展覽的內容已有不同，顧及民眾權益，大會除了要求補辦公開展覽，也要縣府補充台化污染場址、未來開發方式等說明。

彰化縣議員莊陞漢說，台化位處彰化市中心，台化是否配合此案攸關彰化市未來發展，包括捷運、鐵路高架化計畫等初步規劃路線都會經過台化現址，勢必要提早動起來，也讓其他發展區的地主有期待，但縣府若對台化「讓利」太多，其他地主恐怕也會看在眼裡。