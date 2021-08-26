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台中太平富宜路遇雨即淹 營建署允闢建水下水道改善

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市太平區宜昌里富宜路、中山路3段一帶因地處低漥，經常遇雨即積水成災，立法委員何欣純、市議員張玉嬿上午邀內政部營建署等官員前往會勘改善。圖／張玉嬿提供
台中市太平區宜昌里富宜路、中山路3段一帶因地處低漥，經常遇雨即積水成災，立法委員何欣純、市議員張玉嬿上午邀內政部營建署等官員前往會勘改善。圖／張玉嬿提供

台中市太平區宜昌里富宜路、中山路3段一帶因地處低漥，道路側溝遇雨渲洩不及，經常遇雨即積水成災，立法委員何欣純、市議員張玉嬿上午邀內政部營建署等官員前往會勘，官員允諾全額補助市府1000萬元，進行富宜路雨水下水道延伸工程，解決民眾淹水之苦。

宜昌里長林進發說，富宜路上游區域與中山路3段25巷26弄，均靠深度不到40公分的側溝排水，寬度也不足，這幾年來每遇大雨排水不及就淹水，強降雨時更是氾濫成災，雨水衝進民宅，住戶叫苦連天，淹水難題一直未獲解決。

何欣純表示，當地民眾飽受淹水之苦，里長陳情要求將側溝加大、加寬，市府雖曾派人清理淤積，但仍能徹底解決淹水問題。

她指出，數年前即爭取富宜路雨水下水道工程完工，可是上游區域排水設施斷面不足，積水無法順利排入雨水下水道幹線，現又爭取1000萬元經費，由營建署全額補助水利局施作富宜路雨水下水道延伸工程，長度約250米，為防範強降雨做好準備。

何欣純也認為，目前淹水點治理是根據10年前的計畫辦理，太平、大里人口快速成長，環境變動很快，水利局應針對區域排水系統通盤檢討，與時俱進；同時此地正規畫汙水下水道，水利局應做好協調，讓雨水、汙水工程都能順利施作。

張玉嬿指出，當地民眾一看到下大雨就怕，雨水下水道寬度或設施保護能力較高，可以加速側溝排水能力，提升區域防洪能力，請水利局應盡速提報計畫，向營建署取得經費補助，順利啟動工程，解決長年水患。

淹水 何欣純 內政部

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