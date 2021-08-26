消防員5年前受訓非領一級危險加給 申訴兩次保訓會駁回

台中市李姓消防員於105年至107年公假帶職全薪受訓，危險加給8435元降領二級標準6745元，李「少領」約22萬元不服向保訓會兩度申訴，均遭駁回。中市消防局指出，根據消防署規範，108年前帶職受訓、進修消防員不得請領危險加給，需降領二級，經消防員反映，消防署已於107年規範短期受訓消防員得領危險加給，不降領，108年前受訓消防員則依規定降領，另李員金額較高，採分期付款，並未一次追討。

台中市議員於議會質詢，指出台中市消防員一名人事專員發現，103年至108年間，約300名消防員因受訓、進修等原因，原本危險加給一級8435元遭降級為二級6745元，其中李姓消防員受訓期達兩年，須繳回22萬元，影響最劇。

台中市消防局指出，108年1月1日前，根據「消防、海巡、空中勤務、 移民及航空測量機關專業人員危險職務加給表(危險加給表)」規定，消防局（局本部除外）所屬消防大隊以下單位，實際擔任消防專業工作的專業人員支領1級(8435元)危險加給、非第一級實際擔任消防專業工作的專業人員，支領2級(6745元)。

根據舊制危險加給表指出，參加訓練超過1個月，不屬於實際擔任消防專業工作專業人員，不符合領第一級危險加給，改領第二級。

因108年前，參與受訓消防人員中，有多名消防人員實際出勤參與山搜、救援等任務，經多名消防員向消防署反映，內政部於107年12月28日發文律定，只要是短期受訓消防員，其危險加給依原職等支給，不降給，但若是取得高學歷帶職進修，則需降給二級，訂於108年1月1日起施行。

台中市消防局指出，李姓消防員自105年1月8日至107年1月8日止，請公假帶職全薪參加受訓，期間危險加給調整為二級，李員不服提出覆審，保訓會106年6月6日駁回，李再於109年10月27日申請再審議，亦遭保訓會再審議駁回。