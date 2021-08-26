南投魚池鄉護岸淘空破大洞 林明溱要求生態工法搶修
魚池鄉日前豪雨引爆溪洪沖刷，造成共和村上鹽土坑橋下游，距橋不到50公尺的護岸基礎嚴重淘空，臨溪道路也坍陷破大洞交通阻斷，南投縣長林明溱會勘後，指示立即補強基礎搶修避免擴大成災。
林縣長為了解護岸受損情形，甚至冒險站到下方已淘空的臨溪道大坑洞最邊緣，彎腰半蹲仔細查看，也注意到溪床固床工法同樣需要補強，
林明溱說，工程將斥資約140萬元，除補強遭淘空的護岸基礎長約35公尺、高2.5公尺，同時改善這段野溪的固床工程，要求新設固床工法應兼顧魚蝦迴游生態需求，採取緩坡水道生態工法施工，避免形成阻斷魚蝦往返上下游的障礙，讓防洪建設兼顧生態復育。
林縣長在魚池鄉分別到五城、新城、共和等村會勘當地農路路面破損，以及巷道、鄉道拓寬等地方陳情案，不只敲定已測設完成的4件逾600萬元改善工程，還有投65線通文巷瓶頸路段拓寬也納入優先發包項目。
林明溱表示，這段鄉道設計路寬是12公尺，目前卻只有3、4公尺寬，經由地方民代努力爭取到台灣農林公司慷慨出資，購買拓寬所需的1.3分的路地，讓拓寬用地有著落，縣府當然要更積極辦理拓寬工程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言