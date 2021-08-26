南投魚池鄉護岸淘空破大洞 林明溱要求生態工法搶修

魚池鄉日前豪雨引爆溪洪沖刷，造成共和村上鹽土坑橋下游，距橋不到50公尺的護岸基礎嚴重淘空，臨溪道路也坍陷破大洞交通阻斷，南投縣長林明溱會勘後，指示立即補強基礎搶修避免擴大成災。

林縣長為了解護岸受損情形，甚至冒險站到下方已淘空的臨溪道大坑洞最邊緣，彎腰半蹲仔細查看，也注意到溪床固床工法同樣需要補強，

林明溱說，工程將斥資約140萬元，除補強遭淘空的護岸基礎長約35公尺、高2.5公尺，同時改善這段野溪的固床工程，要求新設固床工法應兼顧魚蝦迴游生態需求，採取緩坡水道生態工法施工，避免形成阻斷魚蝦往返上下游的障礙，讓防洪建設兼顧生態復育。

林縣長在魚池鄉分別到五城、新城、共和等村會勘當地農路路面破損，以及巷道、鄉道拓寬等地方陳情案，不只敲定已測設完成的4件逾600萬元改善工程，還有投65線通文巷瓶頸路段拓寬也納入優先發包項目。