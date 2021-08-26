德基水庫蓄水率突破90% 距離滿水位不到5公尺
德基水庫的蓄水率今天來到90.3%，有效蓄水量為1億6836萬立方公尺，水位1403.5公尺，僅剩4.5公尺即達到滿水位。大甲溪發電廠表示，因應來年水情，水庫維持在高水位發電。
根據經濟部水利署防災資訊網資料顯示，德基水庫今天的蓄水量1億6836萬噸，相較昨天的1億6700萬噸，增加136萬噸，蓄水率90.3%，為今年首次突破90%，德基水庫目前水位1403.5公尺，距離滿水位1408公尺，僅剩4.5公尺。
德基水庫從2月3日起因水位低於1350公尺以下，停止放水發電後，在8月12日起重啟放水發電，目前蓄水率突破90%。大甲溪發電廠副廠長王義燾表示，德基水庫目前水位已超過運用規線，但德基水庫並非24小時發電，因應來年水情可有充足水量調度，水庫將在維持高水位下進行發電。
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