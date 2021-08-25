一條路補7次還沒完？ 中市府：待自來水公司找漏水點

台中市南屯區春社里一條路補7次？台中市議員張耀中指出南屯區忠勇路和永春北路口，100公尺內有3塊路面大補丁，里長李志洋說，這些補丁長期一補再補，坑洞一次比一次大，市府應全面檢修。

市議員張耀中說，此路有大車出入，經過補丁的車輛明顯有上下晃動，代表修路不到位，隨時都有再破坑的風險，讓市民難以安心。

建設局表示，市府獲訊立即派員修補，且邀集相關單位前往會勘，並於汙集水井管壁處發現流水，經查測應為自來水管線導致，目前須自來水公司找出漏水點，建設局將持續針對問題找出肇事原因，並追究相關責任。

另春社里長李志洋說，近望高寮和監獄園區附近人煙稀少，中台路61-7巷口往內走逾300公尺處，被不肖業者倒裝潢後的廢棄物，懷疑是特定的回收業者所為，通報市府環保局前來清理並找出不法份子。

環保局長陳宏益表示，市府將追查行為人，要求限期清理改善，如果是惡意傾倒，可移送法辦，依廢棄物清理法，傾倒事業廢棄物可開罰6000至300萬元。另佗

里長李志洋說，春社里常被不肖業者傾倒垃圾，他要拜託市府裝設完整監視器系統，讓人不敢在春社里亂倒廢棄物。