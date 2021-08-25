快訊

戰後百花齊放的日本：三島與東大全共鬪的激辯

這批照片用生命交換 知名戰地記者遭神學士分屍輾壓慘死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

修垃圾車停路邊被丟滿垃圾 業者慘成苦主還背鍋

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里有汽修業者協助保養垃圾車，車斗卻老是被亂丟垃圾，每次都要善後分類。圖／擷取自臉書社團「埔里人通通加近來」
南投埔里有汽修業者協助保養垃圾車，車斗卻老是被亂丟垃圾，每次都要善後分類。圖／擷取自臉書社團「埔里人通通加近來」

南投縣埔里鎮有汽修廠協助保養維修垃圾車，因尚未巡檢完成，以帆布覆蓋車斗暫放路邊過夜，未料隔天車斗內被丟滿成包垃圾，業者傻眼，其女兒不捨年近花甲的父親修車勞累，還得幫亂丟民眾善後分類丟掉，氣得PO網抱怨；對此，當地公所表示，像這樣亂丟垃圾，抓到可依「廢棄物清理法」最高開罰6000元。

該汽車修配廠位在埔里中山路上，與鄰近鄉公所合作協助定期保養維修垃圾車，車廠周邊偶會放置垃圾車，更因巡檢並非每次都能1天內能完成，因此業者有時會將垃圾車停在自家騎樓下或暫放路旁，為免他人丟棄垃圾，更以帆布覆蓋車斗。

未料，有民眾竟自己動手掀開帆布，照丟不誤，業者有次一早將保養好的垃圾車返還公所，被誤會是亂丟自家垃圾進垃圾車，背了黑鍋，之後還車前會巡視車斗，發現仍屢遭亂丟，很多垃圾甚至沒分類，只好幫忙善後分類，再丟棄鎮內垃圾車。

汽修廠業者女兒不捨年近花甲的父親為修車工作已忙碌一整天，還得勞心勞力的幫沒公德心的人分類丟垃圾，氣得將父親整理垃圾的照片PO網，並呼籲路過民眾高抬貴手，發揮公德心別看到垃圾車就亂丟，貪圖自己方便卻造成他人困擾。

而該貼文一出，果然引發網友關注，紛紛建議業者調閱相關監視器，讓亂丟的人知道自己的錯誤；也釣出不少汽修同業分享類似情形，直呼「每次的…垃圾車去回來必定整車後斗都是垃圾」、「就連垃圾車停在修車廠內也能被偷丟」等。

對此，埔里鎮公所表示，全鎮實施垃圾不落地多年，清潔隊除每周一、三、五、日有既定路線收運家戶垃圾，另在每周三、五晚上8時40分至9時更在市區增設5處固定收運點，配合部分上班族時間的晚間丟垃圾需求。

民眾若趕不上垃圾車可按時至南興街南光國小前、中山路埔里高工前、仁愛路立體停車場前、八德路殘福大樓前、大城里信義路與中山路加油站前5處固定收運點丟垃圾，否則在非限定處亂丟垃圾，抓到可依「廢清法」開罰1200至6000元。

垃圾車 埔里

延伸閱讀

高雄資源回收車斗起火！民眾別亂丟高壓瓶罐鋰電池玻璃

瑪莎拉蒂深夜撞垃圾車 駕駛向友人借跑車疏忽撞上

影／高市垃圾車後斗突起火！原來是民眾將這東西混丟入

道路太窄難會車 淡水埤島里民捐地要拓寬

相關新聞

修垃圾車停路邊被丟滿垃圾 業者慘成苦主還背鍋

南投縣埔里鎮有汽修廠協助保養維修垃圾車，因尚未巡檢完成，以帆布覆蓋車斗暫放路邊過夜，未料隔天車斗內被丟滿成包垃圾，業者傻...

連20年農曆七月辦捐血！營造董座今開金嗓+音樂人力挺

國內營造大廠麗明營造董事長吳春山因應農曆7月加上暑假常有血荒，連續20年舉辦捐血活動。今年第20屆麗明營造公益捐血今天登...

東奧羽球瘋「決勝點」 國產寢具業者製抱枕鼓勵小選手

台中市議員張耀中牽線國產寢具業者贈送「決勝點」抱枕鼓勵南屯國小羽球隊，延續東京奧運羽球好成績，讓基層羽球學習風氣更發蓬勃...

影／高端現爽約潮？台中接種率逾93% 年輕人曝赴打理由

國產疫苗「高端」23日開打，預約情況不如預期，加上傳出接種後不良反應，其中陸姓作家和新北39歲男子接種隔天猝死，讓民眾擔...

台中后里區月眉國小80年日式宿舍 將修復再利用

台中市后里區月眉國小現有保存四棟月眉公學校歷史建築日式宿舍，興建於1938年，皆為木造，校方近期透過市府及立委楊瓊瓔、市...

台中零售王建國市場 今起購物網站開賣了！

台中建國市場是目前台中最大的傳統市場，販售各種大宗食材，立委黃國書協助爭取經濟部補助，建置購物網站，提高「防疫力」目前近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。