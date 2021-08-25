修垃圾車停路邊被丟滿垃圾 業者慘成苦主還背鍋

南投縣埔里鎮有汽修廠協助保養維修垃圾車，因尚未巡檢完成，以帆布覆蓋車斗暫放路邊過夜，未料隔天車斗內被丟滿成包垃圾，業者傻眼，其女兒不捨年近花甲的父親修車勞累，還得幫亂丟民眾善後分類丟掉，氣得PO網抱怨；對此，當地公所表示，像這樣亂丟垃圾，抓到可依「廢棄物清理法」最高開罰6000元。

該汽車修配廠位在埔里中山路上，與鄰近鄉公所合作協助定期保養維修垃圾車，車廠周邊偶會放置垃圾車，更因巡檢並非每次都能1天內能完成，因此業者有時會將垃圾車停在自家騎樓下或暫放路旁，為免他人丟棄垃圾，更以帆布覆蓋車斗。

未料，有民眾竟自己動手掀開帆布，照丟不誤，業者有次一早將保養好的垃圾車返還公所，被誤會是亂丟自家垃圾進垃圾車，背了黑鍋，之後還車前會巡視車斗，發現仍屢遭亂丟，很多垃圾甚至沒分類，只好幫忙善後分類，再丟棄鎮內垃圾車。

汽修廠業者女兒不捨年近花甲的父親為修車工作已忙碌一整天，還得勞心勞力的幫沒公德心的人分類丟垃圾，氣得將父親整理垃圾的照片PO網，並呼籲路過民眾高抬貴手，發揮公德心別看到垃圾車就亂丟，貪圖自己方便卻造成他人困擾。

而該貼文一出，果然引發網友關注，紛紛建議業者調閱相關監視器，讓亂丟的人知道自己的錯誤；也釣出不少汽修同業分享類似情形，直呼「每次的…垃圾車去回來必定整車後斗都是垃圾」、「就連垃圾車停在修車廠內也能被偷丟」等。

對此，埔里鎮公所表示，全鎮實施垃圾不落地多年，清潔隊除每周一、三、五、日有既定路線收運家戶垃圾，另在每周三、五晚上8時40分至9時更在市區增設5處固定收運點，配合部分上班族時間的晚間丟垃圾需求。

民眾若趕不上垃圾車可按時至南興街南光國小前、中山路埔里高工前、仁愛路立體停車場前、八德路殘福大樓前、大城里信義路與中山路加油站前5處固定收運點丟垃圾，否則在非限定處亂丟垃圾，抓到可依「廢清法」開罰1200至6000元。