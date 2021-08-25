拚商機做公益 「喔熊」聯名阿聰師糕點助家扶兒過節

交通部觀光局參山國家風景區管理處與「阿聰師的糕點主意」合作推出4款「喔熊」聯名糕點，攜手拚中秋商機，今天捐出百盒糕點給北台中家扶，讓家扶兒暖心過節。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，觀光業者商機受衝擊，交通部觀光局參山國家風景區管理處攜手觀光業者拚商機，與「阿聰師的糕點主意」推出聯名糕點，更捐出109盒糕點給北台中家扶中心，讓弱勢家庭暖心過節。

北台中家扶中心指出，受疫情衝擊，各方的捐款減少，與去年同期相較，今年截至目前，捐款減少3成。獲得參山處、阿聰師的糕點主意捐贈的109盒糕點，將分送給大安、大甲、外埔的家扶兒，有109戶、205個孩子受惠。

參山處代理處長曹忠猷表示，希望藉由台灣觀光代言人「喔熊」知名度與觀光業者合作聯名商品，開拓新商機，目前「喔熊」已經聯名9家中彰觀光業者共同行銷台灣觀光，此次與糕餅業者聯名，期盼讓更多遊客品嚐到台灣美食。

阿聰師吳聰朝表示，很開心邀請「喔熊」作為形象代言人，推出「喔熊流芋小芋仔」「喔熊可可米珍珠」「喔熊台灣餅」「喔熊蜜芋頭」等4款伴手禮，希望讓遊客吃得開心又安心。