拚商機做公益 「喔熊」聯名阿聰師糕點助家扶兒過節
交通部觀光局參山國家風景區管理處與「阿聰師的糕點主意」合作推出4款「喔熊」聯名糕點，攜手拚中秋商機，今天捐出百盒糕點給北台中家扶，讓家扶兒暖心過節。
受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，觀光業者商機受衝擊，交通部觀光局參山國家風景區管理處攜手觀光業者拚商機，與「阿聰師的糕點主意」推出聯名糕點，更捐出109盒糕點給北台中家扶中心，讓弱勢家庭暖心過節。
北台中家扶中心指出，受疫情衝擊，各方的捐款減少，與去年同期相較，今年截至目前，捐款減少3成。獲得參山處、阿聰師的糕點主意捐贈的109盒糕點，將分送給大安、大甲、外埔的家扶兒，有109戶、205個孩子受惠。
參山處代理處長曹忠猷表示，希望藉由台灣觀光代言人「喔熊」知名度與觀光業者合作聯名商品，開拓新商機，目前「喔熊」已經聯名9家中彰觀光業者共同行銷台灣觀光，此次與糕餅業者聯名，期盼讓更多遊客品嚐到台灣美食。
阿聰師吳聰朝表示，很開心邀請「喔熊」作為形象代言人，推出「喔熊流芋小芋仔」「喔熊可可米珍珠」「喔熊台灣餅」「喔熊蜜芋頭」等4款伴手禮，希望讓遊客吃得開心又安心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言