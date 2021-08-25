連20年農曆七月辦捐血！營造董座今開金嗓+音樂人力挺

國內營造大廠麗明營造董事長吳春山因應農曆7月加上暑假常有血荒，連續20年舉辦捐血活動。今年第20屆麗明營造公益捐血今天登場，配合防疫拉長為三天，每天動員2輛捐血車，目標1200袋血，現場音樂人張力國、江欣晏老師，以及「台灣梧桐弦樂團」響應，擁有好歌喉的吳春山已出過6張閩南語CD，當場開嗓高歌，舒緩捐血民眾的緊張情緒。麗明營造董事長吳春山見血會暈針，他連年捐血，今年也不例外，熱心公益令人感動。

台中捐血中心說明，中部包括台中、彰化、南投、雲林等四縣市每天約需1800袋血，今天血庫存量偏低，平均5.9天，低於7天安全庫存量，其中尤其以O型血僅剩5.1天最缺。

吳春山說，他年輕時，有一次老闆的兒子跌倒流血如注，協助就醫後，心裡衝擊太大，他看到血會暈針，但即便如此，他捐血多年，麗明營造每年的捐血活動他都率先挽袖捐熱血，他都在護理師扎針取血時，別過頭去。

吳春山分享，他還捐出二輛捐血車，有次帶媽媽就醫時，醫院停放一輛麗明營造捐的捐血車，當場感動到熱淚盈眶，沒想到自己捐的捐血車會幫到家人。

吳春山說明，公益捐血活動從2001年一輛捐血車，募得125袋熱血開始，共同響應的協辦單位、團體越來越多，自2016年起，出動6輛捐血車，總捐血袋數累計已來到1萬1293袋，今年是今起至27日每日上午9時起至下午4時30分，捐血車停在西屯區府會園道169號麗明營造總部大樓前方（台中市政府府後廣場邊）。