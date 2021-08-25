東奧羽球瘋「決勝點」 國產寢具業者製抱枕鼓勵小選手

台中市議員張耀中牽線國產寢具業者贈送「決勝點」抱枕鼓勵南屯國小羽球隊，延續東京奧運羽球好成績，讓基層羽球學習風氣更發蓬勃。

東京奧運羽球國手戴資穎、王齊麟、李洋等人在東京奧運奪牌後，學習報名詢問度大增，基層體育熱度加溫。

國產寢具唐姓業者說，他是運動迷，看奧運轉播時，男雙金牌之戰羽球「決勝點」的最後判決，令國人振奮，他把鷹眼輔助判決的圖案印在抱枕上，希望激勵孩子在練習的過程雖然辛苦，以決勝精神為自己加油。

張耀中說，羽球選手的精神就是「球不落地，永不放棄」他勉勵孩子繼續練習，積極找更多資源來支持基層羽球。

南屯國小校長蔡承憲說，學校羽球校隊感謝大家的愛護和支持，盼在專業教練的帶領之下，孩子將決勝精神融入在日常生活、學業和練習球技之中激勵自己。