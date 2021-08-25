台中后里區月眉國小80年日式宿舍 將修復再利用

台中市后里區月眉國小現有保存四棟月眉公學校歷史建築日式宿舍，興建於1938年，皆為木造，校方近期透過市府及立委楊瓊瓔、市議員陳本添向文化部文資局申請歷史建築月眉公學校宿舍修復及再利用計畫，獲得220萬元經費補助將歷史建物修復及再利用計畫進行調查、記錄、訪談及研究分析，今天會勘，了解後續工程修復內容。

月眉公學校歷史建築日式宿舍四棟，經歷1935年墩仔腳大地震及1999年921大地震而屹立至今，台中市政府109年11月11日，登錄為台中市歷史建築並公告。

月眉國小校長廖曉柔簡報指出，月眉國小設校歷史可溯至大正11年（1922）3月於內埔公學校設立月眉分教場，昭和3年（1928）首屆37名學生畢業，同年（1928）4月獨立設校，改名「月眉公學校」，至今已有93周年。

目前學校日式宿舍獲核定為歷史建築共有四棟，昭和13年（1938）興建，皆為木造，作為校長、教師及其眷屬使用，目前四間「月眉公學校宿舍」已無人居住，暫時作為倉儲使用，學校已提交管理維護計畫以能持續保留其歷史建築之價值，未來學校將繼續努力，繼續向文化部及相關單位提出修繕整建及再利用計畫，結合學校之特色課程，將日式宿舍改建為校史展示室、食農教育料理教室、社團學藝競賽培訓場所或課後照護服務的「寺子屋」。

文化部文資局副局長粘振裕說明，歷史建築月眉公學校宿舍修復及再利用計畫，初步同意核定計畫總經費220萬，按現行法令規定，台中市公有文化資產補助比例上限為60%，同意核以最高補助比例上限60%，補助金額為132萬元，地方政府配合款88萬元。

楊瓊瓔表示，月眉國小經過93年演變，校舍興築更替，至今留下最古老的建築，就是這四棟木造日式宿舍，日式建物歷經多次大地震仍屹立至今，記錄著月眉師生的回憶，感謝校方主動提報列為文化資產妥善保存。