聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中零售王建國市場 今起購物網站開賣了！
台中建國市場是目前台中最大的傳統市場，販售各種大宗食材，立委黃國書協助爭取經濟部補助，建置購物網站，提高「防疫力」目前近60攤響應，今起蒐尋「建國市場.com」購物，生鮮送到家。
建國市場占地約2.23公頃，販售魚貝蝦蟹類、肉品類、冷凍水產類、蔬果類、熟食、醬菜類、餐飲類、中藥類、南北雜貨類、麵條水餃類、調理食品丶素食材料類等各式食材，另設五金百貨專區，共進駐711個攤位。
黃國書說防疫期間市場配合政策採分流降載措施，傳統市場攤商生意大受影響，建置購物網站是未來趨勢。他替市場申請經濟部109-110公有市場及列管夜市行銷推廣計畫「免迺好揀－買菜網」經費，爭取69萬補助建置購物網。
建國市場自治會長蔡鈴欽感謝黃國書協助，建國市場購物網整合市場711攤整合，上周開始招募攤商至今已有近60攤響應，許多攤商表達加入意願，陸續增加中。
網站今啟用，現在點進「建國市場購物網」加入會員就送購物袋；另網購專屬限量生鮮美食福袋，內含15項商品價值超過1200元，特價888元，線上消費還能再抽購物金。
市議員邱素貞表示，台中市建國市場購物網站開賣，提供消費民眾採買更多選擇，由於疫情影響，讓民眾不用出門就可以選購最新鮮蔬菜、肉類、水果，不但可以享折扣，還可以宅配到家，免出門，提供無現金交易的新選擇，非常便捷，相當符合現代人購物的需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言