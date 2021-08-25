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台中零售王建國市場 今起購物網站開賣了！

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中建國市場購物網站今起開賣。圖/黃國書提供
台中建國市場購物網站今起開賣。圖/黃國書提供

台中建國市場是目前台中最大的傳統市場，販售各種大宗食材，立委黃國書協助爭取經濟部補助，建置購物網站，提高「防疫力」目前近60攤響應，今起蒐尋「建國市場.com」購物，生鮮送到家。

建國市場占地約2.23公頃，販售魚貝蝦蟹類、肉品類、冷凍水產類、蔬果類、熟食、醬菜類、餐飲類、中藥類、南北雜貨類、麵條水餃類、調理食品丶素食材料類等各式食材，另設五金百貨專區，共進駐711個攤位。

黃國書說防疫期間市場配合政策採分流降載措施，傳統市場攤商生意大受影響，建置購物網站是未來趨勢。他替市場申請經濟部109-110公有市場及列管夜市行銷推廣計畫「免迺好揀－買菜網」經費，爭取69萬補助建置購物網。

建國市場自治會長蔡鈴欽感謝黃國書協助，建國市場購物網整合市場711攤整合，上周開始招募攤商至今已有近60攤響應，許多攤商表達加入意願，陸續增加中。

網站今啟用，現在點進「建國市場購物網」加入會員就送購物袋；另網購專屬限量生鮮美食福袋，內含15項商品價值超過1200元，特價888元，線上消費還能再抽購物金。

市議員邱素貞表示，台中市建國市場購物網站開賣，提供消費民眾採買更多選擇，由於疫情影響，讓民眾不用出門就可以選購最新鮮蔬菜、肉類、水果，不但可以享折扣，還可以宅配到家，免出門，提供無現金交易的新選擇，非常便捷，相當符合現代人購物的需求。

購物網 黃國書 生鮮

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