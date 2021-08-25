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二林推認養路燈 年底七成路燈可換成省電LED路燈

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
二林鎮公所推廣路燈認養，今天二林扶輪社再響應捐贈3萬元認養路燈，鎮長蔡詩傑也回贈感謝狀。圖／二林鎮公所提供
二林鎮公所推廣路燈認養，今天二林扶輪社再響應捐贈3萬元認養路燈，鎮長蔡詩傑也回贈感謝狀。圖／二林鎮公所提供

彰化縣二林鎮公所推廣路燈認養，今天二林扶輪社再響應捐贈3萬元認養路燈，二林鎮長蔡詩傑表示，年底前若再更換鎮內1500盞傳統路燈為LED路燈後，LED路燈即達到全鎮七成，以落實節能減碳。

二林扶輪社響應公所認養路燈，號召會員共捐贈公所3萬元，共可認養30盞路燈，今天舉行捐贈儀式，也由鎮長蔡詩傑回贈感謝狀。

蔡詩傑說，最近大宗認養路燈還有上月的傑林獅子會認養50盞路燈，企業民眾投入認養路燈可說是關心鎮政的表現，民眾一起點亮路燈，就能為公所減少公帑支出，有限的預算可以再運用到更多地方建設。

二林鎮路燈約8000盞，目前已更換了4334盞省電LED燈，預計年底前將再更換1500盞LED，目前已發包到年底，到年底更換LED共5834盞，LED路燈已達全縣路燈七成。

蔡詩傑說，公所每年要支付電費約600萬元，去年開辦認養路燈，推動認養路燈也希望推動公民參與，讓大家更關心公共設施，加入維護公共設施的一員，原本希望能推廣路燈認養率40%，目前認養率約25%。

每盞路燈一年認養費一千元，認養人及單位名稱為製作標示牌在路燈上，也可做為企業形象宣傳，認養專線（04）8969906。

認養 獅子會

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