新公車路線進入靜宜大學校園 中市議長成功爭取

台中市議會議長張清照為靜宜大學校友，為保障學弟妹上下課交通安全，他協助靜宜大學爭取公車進入校園，中市府今天表示，11月新增路線，沿途24個停靠站，1天23班次。

台中市交通局今天指出，全市目前有20條公車路線進入校園，靜宜大學原有一條由中台灣客運行駛的162號公車，一天30個班次，由台中市區方向進入校園。

靜宜大學表示，靜宜大學、弘光科技大學位在台灣大道上，路寬車多，車速很快，部分學子因車禍死傷，目前雖有162號公車從市區方向進入校園，但希望再增加一條從港區方進入校園的公車。

張清照擁有靜宜大學EMBA碩士學位，去年校方請託他爭取公車進校園，他表示，為了學弟妹上下課的安全，與市府交通局協調，促成新增路線進校園。

交通局表示，11月將新增一條路線，起點在巨業公司沙鹿站，行經弘光大學，終點在靜宜大學校園內，沿路共有24個停靠站，一天23個班次，目前正籌備，尚未有正式的公車編號。

靜宜大學秘書長劉國有、校友總會理事長蔡陽明與秘書長何順源日前到市議會拜訪張清照，感謝成功爭取新的公車路線進入校園，同時聘請他擔任靜宜大學校友總會第11屆總會顧問，張清照欣然接受。