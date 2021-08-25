快訊

戰後百花齊放的日本：三島與東大全共鬪的激辯

這批照片用生命交換 知名戰地記者遭神學士分屍輾壓慘死

新公車路線進入靜宜大學校園 中市議長成功爭取

中央社 / 台中25日電

台中市議會議長張清照為靜宜大學校友，為保障學弟妹上下課交通安全，他協助靜宜大學爭取公車進入校園，中市府今天表示，11月新增路線，沿途24個停靠站，1天23班次。

台中市交通局今天指出，全市目前有20條公車路線進入校園，靜宜大學原有一條由中台灣客運行駛的162號公車，一天30個班次，由台中市區方向進入校園。

靜宜大學表示，靜宜大學、弘光科技大學位在台灣大道上，路寬車多，車速很快，部分學子因車禍死傷，目前雖有162號公車從市區方向進入校園，但希望再增加一條從港區方進入校園的公車。

張清照擁有靜宜大學EMBA碩士學位，去年校方請託他爭取公車進校園，他表示，為了學弟妹上下課的安全，與市府交通局協調，促成新增路線進校園。

交通局表示，11月將新增一條路線，起點在巨業公司沙鹿站，行經弘光大學，終點在靜宜大學校園內，沿路共有24個停靠站，一天23個班次，目前正籌備，尚未有正式的公車編號。

靜宜大學秘書長劉國有、校友總會理事長蔡陽明與秘書長何順源日前到市議會拜訪張清照，感謝成功爭取新的公車路線進入校園，同時聘請他擔任靜宜大學校友總會第11屆總會顧問，張清照欣然接受。

靜宜大學 公車 台中市

延伸閱讀

防非洲豬瘟走私肉 中市啟動東南亞食品專案稽查

學校搶不到防疫隔板 議員批：中市教局放牛吃草

中市推「藝起加油」 逾4000藝人9到10月重回街頭演出

選台中出發拚主席連任 江啟臣：是家鄉與從政起點

相關新聞

修垃圾車停路邊被丟滿垃圾 業者慘成苦主還背鍋

南投縣埔里鎮有汽修廠協助保養維修垃圾車，因尚未巡檢完成，以帆布覆蓋車斗暫放路邊過夜，未料隔天車斗內被丟滿成包垃圾，業者傻...

連20年農曆七月辦捐血！營造董座今開金嗓+音樂人力挺

國內營造大廠麗明營造董事長吳春山因應農曆7月加上暑假常有血荒，連續20年舉辦捐血活動。今年第20屆麗明營造公益捐血今天登...

東奧羽球瘋「決勝點」 國產寢具業者製抱枕鼓勵小選手

台中市議員張耀中牽線國產寢具業者贈送「決勝點」抱枕鼓勵南屯國小羽球隊，延續東京奧運羽球好成績，讓基層羽球學習風氣更發蓬勃...

影／高端現爽約潮？台中接種率逾93% 年輕人曝赴打理由

國產疫苗「高端」23日開打，預約情況不如預期，加上傳出接種後不良反應，其中陸姓作家和新北39歲男子接種隔天猝死，讓民眾擔...

台中后里區月眉國小80年日式宿舍 將修復再利用

台中市后里區月眉國小現有保存四棟月眉公學校歷史建築日式宿舍，興建於1938年，皆為木造，校方近期透過市府及立委楊瓊瓔、市...

台中零售王建國市場 今起購物網站開賣了！

台中建國市場是目前台中最大的傳統市場，販售各種大宗食材，立委黃國書協助爭取經濟部補助，建置購物網站，提高「防疫力」目前近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。