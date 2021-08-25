南投中寮路損、野溪蝕溝 縣府擬砸350萬元速改善

南投縣中寮鄉受8月上旬豪雨影響，爽文、龍岩、永芳、永和、廣福、永福等村多處道路、邊坡或野溪護岸損害狀況加劇，經縣府人員會勘評估，應須在擴大成災前徹底加固改善，預計挹注近350萬元逐一整治，後續將優先測設發包施工。

縣府指出，8月雨災後或中寮民代及居民陳情，住家附近道路邊坡、溪溝護岸或慣用農路因年久失修又逢豪雨，至少有7處出現道路龜裂、淘空下陷、崩塌沖蝕等災損情形，工務處及農業處人員為此會同中寮鄉長廖宜賢、當地村長現勘。

其中，爽文村7鄰農路無排水溝易積水，遇雨泥濘致路面破損，估以45萬元施設1座集水井、排水涵管及40米長道路邊溝，並重鋪長60米、寬3.5米的水泥路面；永和村1鄰產業道路約260米長嚴重龜裂破損，約50萬元重鋪AC改善。

同樣在永和村的花盆產業道路一處上邊坡駁坎結構受損，因邊坡上方有30多個住家，而其民宅護坡已出現大縫嚴重龜裂，必須立刻拆除重建，避免崩塌釀民宅嚴重災情，將以40多萬元新設長20米、寬4.5米的上邊坡擋土牆來加固保護。

龍岩村久龍坑農路路基向內淘空，永芳村第4鄰萬坑產業道路則是臨溪路基淘空致龜裂下陷，前者評估須施設2座擋土牆，回填路基夯實土方19立方米，經費約26萬元；後者增設擋土牆及護欄，重鋪AC路面加固補強基礎，估需60萬元。

此外，廣福村分水寮段一處緩坡、永福村行壽橋旁崩埤野溪均因無護岸，侵蝕沖刷邊坡，縣府表示，前者擬動支50萬元在蝕溝兩側施設護岸、2座固床工及1座集水井；後者將以70萬元施設護岸及「拍漿溝」強化蝕溝導流排洪，以維安全。