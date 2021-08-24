南投縣連8年歲入歲出剩餘 開源節流減債66億元

南投縣議會24日開臨時會，南投縣連續8個年度總決算歲入歲出均有賸餘，公共債務降至101億元，債務有效改善。縣長林明溱表示，將持續改善財政，並兼顧基礎建設需求，營造幸福宜居的生活環境。

審計部南投審計室指出，南投縣102至109總決算歲入歲出相抵均有賸餘，財政狀況逐年改善，並規劃多項開源措施，至今公共債務未償餘額102億5290萬元，較108年度減少2億6100萬元，債務管控已有成效。

議長何勝豐說，南投縣連續8年度財政賸餘，縣府團隊能量入為出，逐年改善縣府財政狀況，縣內基層建設及社會福利政策也能有效推行，應予肯定。希望縣府創造符合法令的開源節流政策，更有效率執行各項行政業務，給縣民創造更大的幸福感。

財政處副處長游孟樫說，南投縣債務餘額從縣長林明溱接任時167億元，大幅減低至101億元，減債幅度達66億元。開源方面爭取中央河川疏濬挹注縣庫，從97年開辦以來，創造54億5千萬元，開徵土石採取景觀維護特別稅，創造26億元收益，兩項合計超過80億元。

另縣有閒置房地也提高利用，開發埔里微型產業園區就有5億元收益，九九峰遊憩園區土地標售預計也能創造5億元收益，開發觀光遊憩景點每年為縣庫增加約3千萬元收益。還有縣庫集中支付、土地無償撥用，減少利息及經費支出等多重管道開源，順利減低負債。