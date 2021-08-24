南投網美熱點確定消失 集集粉紅愛情草10天內剷除

南投浪漫粉紅景點確定消失！南投縣集集鎮農場種植粉黛亂子草，營造成「粉紅愛情草」網美景點，農委會公告粉黛亂子草是具高度散布及蔓延風險的外來種，列為雜草類有害生物清單，要求剷除。戴姓業者不服，原本要行政訴訟捍衛權益，今天經集集鎮長居中協調後，戴姓業者同意以10天時間清除完畢。

戴姓業者在集集鎮栽種四千多坪粉黛亂子草，開花時一大片粉紅色的美景，吸引許多遊客欣賞，更以「粉紅愛情草」成為網美打卡熱點。但粉黛亂子草因為具有高度散播及蔓延風險，農委會6月公告為雜草類有害生物清單，要求南投縣政府移除。

戴姓業者認為粉黛亂子草並無散播風險，且他配合政府營造農業觀光景點，美景卻一夕被認定是害草，讓他相當不服氣。農委會則說，粉黛亂子草屬外來入侵種之草類，既非農糧作物品項，作為田園景觀也非屬農業使用範圍，不符合土地使用管制規定，要求南投縣農業處清除，並將重罰戴姓業者30萬元。

農委會強調，業者違法栽植除請南投縣政府依據「外來入侵種管理行動計畫」立即執行查處及移除作業外；針對違反土地使用管制規定部分，亦請縣府依據區域計畫法第21條規定進行違規使用之裁處，又因該外來入侵種對本土生態具高度威脅性，屬情節重大之違規使用行為，並請縣府適用最高30萬元之罰鍰，且應令業者於最短時間內移除及恢復農作使用，倘未能配合，應按次處罰。

戴姓業者原本強調，農委會法源依據不足，且他是公告以前栽種，若遭開罰將提行政訴訟，維護權益。戴姓業者今天與集集鎮長陳紀衡到南投縣農業處協調，他一改昨天態度，表示願配合移除，並雇用工人開始移除粉黛亂子草，但因面積大，且農地上還裝設鉚丁和塑膠布，需以人工清理，需10天才能清除完畢。