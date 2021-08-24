翻轉田尾農業印象 鄉農會結合農友大推日系洋香瓜

彰化縣田尾鄉農民邱俊誠種非洲菊多年，認為田尾土質肥沃，農業發展性強，於是上網瀏覽有潛力的農產品，看中日本品種「阿露斯」洋香瓜，他集合家族種花經驗，又參加田尾鄉農會專業講座，種阿露斯「一次就上手」，3年種植面積擴大到一甲地，年度總收入破千萬元，已有不少農民打算跟進。

邱俊誠的阿露斯洋香瓜分在田尾鄉、埤頭鄉和埔鹽鄉8個溫室種植，今年第二季的瓜果再過20至25天採收，配合中秋檔期送貨，今天鄉農會總幹事吳政憲和推廣股人員前往了解生長過程，同時邀請邱俊成的兩個兒子邱楷文、邱楷傑加入農會，成為田尾鄉青農，共同推廣花卉以外的特色農作物。

邱俊誠的家族在田尾鄉種花很出名，可是農家勤勞讓他對農業敬謝不敏，當兵退伍就經商，曾在彰化、台中等縣市經營5家牛排加火鍋吃到飽的餐廳，生意做得風生水起，卻遭遇2008全球金融風暴，苦撐兩年賠光先前獲利，商場起落讓他對穩定的農業有了不同看法，決定返鄉跟著父親種非洲菊。

種花6年，邱俊誠認為田尾土質肥沃，除了花卉長得好，種植其他農作物也能豐收，2018年開始上網找潛力農產品，發現阿露斯洋香瓜評價高又價格穩定，台灣種植的人很少，他上網找資料自學，借用家族種花經驗，先試種溫室台灣洋香瓜，了解洋香瓜的生長特性，仍覺得技術上有所不足，因此改種小番茄。

剛好田尾鄉農會舉辦2019年「幸福農村設施蔬果管理技術」講座，主講人台中區農業改良場博士戴振洋提到洋香瓜的溫室管理技術，邱俊誠報名上課，突破「盲腸」解開種植時洋香瓜時的一些困惑，一口氣向種苗商購買1萬1千顆阿露斯洋香瓜種子，育苗成功移植溫室，第一季收穫率達八成。

邱俊誠說，戴振洋博士分享台灣地區2016年經濟作物的投資報酬率，洋香瓜1.63，超越玉女番茄、巨峰葡萄，更勝過花卉，他決心全力投入阿露絲洋香瓜的種植，在自家農地搭溫室，也向埤頭鄉朋友租溫室，他剷除非洲菊，全部栽種洋香瓜。

邱俊誠說，阿露斯洋香瓜的種植技術門檻高，要依照每塊土地的土質、水分等條件加以微調，最重要的是根系健康強壯，就像人的消化道系統健康才能吸收營養，阿露絲洋香瓜的根系有向水性、向肥性，他採溝灌法，肥料和水導入畦 溝，洋香瓜的根系會擴張吸收養分和水，最深達60公分，比一般洋香瓜根系還深入土壤約15至30公分，深層一點的土壤較涼快，洋香瓜較耐高溫。

邱俊誠在洋香瓜植株第15至20節的高度留下一顆果實，摘除其餘花朵與側芽，只讓植株長到約180公分高就摘除生長點，全部養分供應一顆果實，長大到重約1.6公斤至2公斤即採收。他表示，他的洋香瓜由蜜蜂天然授粉，授粉後的18天內為膨大期，再來網紋裂開如立體刻畫，賣相好的每公斤可達500元，他的阿露絲洋香瓜去年均價每公斤250元。

邱俊誠找土質跟田尾郷差不多的溫室種洋香瓜，一年三穫，不過每次採收就要翻土重種，每分地每年收入100萬元。他表示，很多農民嘗試種植新的農作物，第一次收成差、賠本就打退堂鼓，他很幸運第一年順利收成，溫室設施回本，如果眼光放長遠，挑選技術門檻較高的農作物，不怕挫敗的摸索和種植，成功機率可望大幅提高。