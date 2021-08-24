台中因疫情省4億 公車限定市民優惠一口氣省3億

台中市政會議今通過110年度台中市總預算第1次追加(減)預算案，各追加與追減84億755萬元，歲入歲出平衡，市長盧秀燕表示「比照去年，再度未舉債」將送議會審議。市府趁疫情，不少重大工程進度超前，原編列在明年的預算提前追加，展現紓困及振興經濟的決心。

因疫情，台中市今年出國計畫及各項活動減列近1億1000萬元；今年元旦推出「市民限定雙十公車優惠政策」，扣掉以往補助外縣市的搭公車費用，加上疫情載客量大減八成，追減列3億元，移為這次追加預算部分財源。

追加預算最多是經濟發展支出50億4930萬7千元，占60.05%，主要計畫項目有中央振興券加值計畫、水湳轉運中心、iBike倍增、捷運綠線彌平虧損、汙水及雨水下水道建置暨維護等計畫。其次是社會福利支出14億2382萬9千元，占16.94%。

再其次為教育科學文化支出13億3658萬元，占15.9%，主要項目有公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設、推動偏鄉學校中央廚房、太平國民運動中心、國際壘球運動園區、台中州廳及大屯郡役所暨其附屬建築群歷史場域再造及中臺灣電影中心等計畫。

盧秀燕舉例，市府推「中港邱比特弦線新經濟計畫」外，追加3億5000萬元，相準中央振興券商機，搭配第3屆「台中購物節」推出「振興台中經濟-中央振興券加值計畫」市府有信心突破百億商機，吸引全民眾來台中花振興券。另呼籲振興券中至少有3000元規劃百元券面額，民眾方便用在店家攤商，加速店家營業復甦。

「捷運綠線」將追加約7億元彌平虧損，另追加2億元建置「iBike倍增計畫」盧秀燕說，目前iBike站快馬加鞭約900站，今年追加預算，離1000站目標越來越近。大型建設「溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程」追加1億3000萬元元以及「台中市龍井區中部科學工業園區西南向聯外道路工程」追加約1億2000萬元。「燙平專案」及「道路橋樑養護小型工程計畫」各追加1億元及相關水利工程追加3億9500萬元。

今年動工的「水湳轉運中心」追加8億元；「太平國民運動中心」擴大規模將追加1億元。「台中州廳、大屯郡役所及其附屬建築群歷史場域再造計畫」及「台中刑務所官舍群歷史現場再造計畫」共追加1億5200萬元。