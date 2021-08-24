影／國定古蹟台中車站圈地文資保存 台鐵局槓文化部

文化部文資局今天舉辦「訂定國定古蹟台中火車站保存計畫」說明會，因計畫書內容規劃在台中火車站周邊「圈地」近50公頃當古蹟保存區，一旦經文化部審議通過，恐限制保存區內的建築高度、顏色，影響甚鉅，藍綠民代對劃定面積有意見，已影響民眾財產。

周邊5、6個里長和里民批文化部「偷偷摸摸」辦說明會，沒有充分告知，更不知道自己被劃入保存區，會扼殺他們老屋翻新、都市更新的機會，希望回歸台中都市計畫審議即可，不要文化部插手。

「訂定國定古蹟台中火車站保存計畫」這項計畫是文化部文資局委託中興大學園藝系助理教授吳振發規劃，他具有都市計畫背景。

文化部文化資產局古蹟聚落組長張祐創表示，目前全台僅「台南五妃廟」完成保存計畫，最後只有周邊鄰近街廓，範圍不會這麼大。另外，「國定古蹟台北府城暨總督府交通局鐵道部保存計畫」即將公告，鄰近北門未來有2棟雙子興大樓要興建，容積也不受影響，今天說明會就是希望傾聽民意，再修改保存計畫，最快年底公告，會再召開公聽會。

反對最激烈的是交通部台鐵局代表，台鐵資產開發中心副總經理劉睿紘表示，文資法是特別法，在全國各縣市政府都是文資委員說了算，都市計畫法的細部計畫都要配合修正，目前只有台中車站「主體」和第一月台是國定古蹟定著範圍，未來若「車站專區」都被劃入保存區，鐵道文化園區開發商規劃的BOT的鐵道文旅、綜合商場和ROT的旅行主題書店、文創中心都會受影響。

劉睿紘質疑，說明會是法定必要程序，才能走下一個流程，但這說明會是不是為開而開？真的會納入大家意見嗎？

劉睿紘說，他是公務員、台鐵代表，台中也是他的故鄉，周邊若均劃入古蹟保存範圍，以台南五妃廟為例，區域內會限制建築高度，「等於台中鐵道園區開發案胎死腹中」，鐵路高架至今已5年多，都卡在文資議題，開發遙遙無期，開發商已投資近6億，當初政府公告的招商契約，沒有古蹟保存範圍的計畫，現在冒出這個文資計畫，等於政府失信於廠商，廠商若嚇到退場，一定會向和交通部和文化部求償，這個案子若不成，台中車站會很稀微，未來也不會有廠商敢再投資。

國民黨議員李中說，過去的古蹟認定都是單棟為主，這次劃定50公頃已引起區域內民眾恐慌。台中市本身就有都市設計審議委員會，包含環保、交通、景觀等不同的專家學者，台中火車站原本就已有發展計畫在此委員會審查，但由於文資法第38條，讓中央文化單位具有更高位的審查權，這嚴重影響原先的都市計畫。

李中表示，過去文資法最大的錯誤，就是文化部與文史專家只出一張嘴，完全沒有考量百姓的損失到底有多少，他替文化部粗估，若要劃定50公頃（約15萬坪）的範圍進入保存計畫，若以每坪100萬元估算，請文化部拿出1500億元來徵收，或者文化部只打算限制高度，那也請文化部編列750億元的容積損失費用，另外，古蹟維護要花錢，請化部每年編列30億元的古蹟保存費，讓現有居民好好保護建築。

民進黨議員何敏誠、鄭功進、邱素貞也說，文資局這個50公頃保存計畫，實在嚇到，一定要很嚴肅的說「不要再弄這些」。

何敏誠舉例，東京車站和台中車站同等級，周邊高樓大廈林立，新舊並存，這一劃到干城太誇張，從十三、十四期重劃經驗看來，原本3、4年能夠完成，現在都10多年了，就是配合文資探測遺跡，民眾到現在都回不來，有些居民都離世了，文資局這個保存計畫「限制、公告」都不要，直接回歸地方都市計畫審議，請文資委員列席提供意見即可。

保存區內許多居民質疑，台中市都發局已有都市計畫、細部計畫、建築規範，好好遵守就好，為何文化部還要插手？希望中央不要再來限制地方發展，台中火車站周邊不活絡，再劃保護區，舊城永遠落入文資遊戲。

有民眾提議，要今天現場與會者，在意見書上都寫「撤回本計畫」，回歸地方政府都審最實在，文化部趁疫情期間偷偷摸摸開說明會，都沒有告知。