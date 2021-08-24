鹿港金銀廳格扇修復三年 借助科技還原首次亮相

鹿港工藝經典鉅作「金銀廳格扇」2017年定為彰化縣鹿港重要文化資產，但總計28扇只剩18扇，在中央與地方政府支持下進行修復，團隊採用「非破壞性檢測」了解格扇漆料保存及修補痕跡，也透過紅外線反射攝影，找回遺失的書法及繪畫字圖樣，歷經三年修復，金銀廳格扇今天首度在鹿港公會堂亮相。

鹿港八景十二勝之一的金銀廳原為黃慶源家族宗祠所在，是日據時代鹿港名流薈萃聚集地，廳堂內有已故薪傳獎木雕大師李松林創作的「金銀格扇」，黃家主人歷經變故，原本開放參訪金銀廳，從1980年封閉，金銀廳被遺忘，一度傳出有拆除危機，經文史團體搶救最後登錄為彰化縣歷史建築。

彰化縣長王惠美說，縣府在2017年將「鹿港金銀廳格扇」登錄為一般古物，格扇原有正面8扇、左右各10扇，總計28扇，其中10扇已佚失，縣府積極爭取文化部補助422萬5千元，加上縣府經費277萬5千元，投入共700萬元進行修復工作。

王惠美也說，金銀廳最主要的創作者是大師李秉圭的父親李松林，李家三代，李秉圭是人間國寶，李秉圭的女兒李昱則在雲科大執教，透過現代科技將缺失的10面格扇進行還原；李家三代將金銀廳格扇再次完整呈現，相當難得。

李秉圭表示，很高興格扇歷經三年修復完成，「鹿港金銀廳格扇」原為鹿港頂菜園黃秋、黃俊傑兩兄弟替母親祝壽所作，金銀廳的特色便是正面帖金、反面帖銀，喜慶或平日時用金面，喪事時反面用銀色以表示哀傷之意。