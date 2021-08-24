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提振搭乘量 台中捷運推出捷粉回饋專案

中央社 / 台中24日電

受COVID-19疫情影響，台中捷運綠線運量不如預期，台中市盧秀燕今天宣布，9月1日起將推出「捷粉回饋專案」，搭越多享越多回饋，最高回饋30%，相當於7折。

盧秀燕今天在市政會議中表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒降為2級後，市民生活逐漸放鬆，8月11日開始台中捷運每日通勤人次都破萬人，加上9月1日即將開學，台中市有近40萬師生將通學，為此，中捷提出優惠專案。

有關回饋專案內容，盧秀燕指出，每月搭乘40到49次，次月回饋上個月搭乘金額的20%；每月搭乘50到59次，隔月回饋25%；每月搭乘60次以上，隔月可獲回饋30%，相當於打7折，非常優惠。

台中捷運公司表示，搭乘次數是以完成「進站刷卡、出站扣款」為1次。回饋金於次月4日後，至車站加值售票機或詢問處旁的票卡查詢機靠卡，即會存入電子票證中，超過6個月將逾期無法領取。

中捷公司指出，回饋金加進電子票證後，無使用期限，用途不限於搭乘捷運，也可用於購物等日常消費。捷粉回饋專案實施時間，自今年9月1日至明年8月31日，為期1年。

中捷公司表示，捷粉回饋不須事先申請，凡持電子票證（悠遊卡、一卡通或愛金卡）、台中市敬老愛心卡、台中兒童卡搭乘台中捷運，都可累計搭乘次數，提醒旅客最好養成使用同一張票卡的習慣，才能集中累積搭乘次數並獲得最多回饋金。

台中捷運 盧秀燕 台中市

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