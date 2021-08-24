南投完成長者防疫最後一哩路 65歲長者本周末疫苗開打

南投縣積極盤點接種後疫苗剩餘量後，已透過村里鄰長及村里幹事，全面發放接種通知單到65歲長者手上，預計8月26、27日兩天內，可完成65歲以上長者AZ疫苗接種目標的最後一哩路，造冊接種人數4704人，預估接種率可達35%。

南投縣長林明溱為達成「長者防疫優先」目標，上周完成全縣66歲長者（56歲原住民身分）的AZ疫苗接種，以全縣66歲長者接種人數1434人，接種率35%，衛生局立即盤點接種公費AZ疫苗，目前剩餘量3000多劑，因而決定持續為縣內65歲以上長者努力，全面發放藍色接種通知單。

南投衛生局說，藍色接種通知單採「里別分流」及「時段分流」方式，已陸續發送到65歲長者手上，統計全縣65歲人口6976人，造冊接種人數4704人，由縣內13鄉鎮市衛生所承擔接種任務，預計8月26、27日兩天內完成，希望完成長者目標的最後一哩路。

南投縣府強調，這次疫苗調控困難、數量有限，若因故未能於此次接種日到場接種者，後續倘需接種，需直接至中央開設的1922預約平台進行登記及預約，才有機會接種疫苗；至於高端疫苗方面，已接到中央撥付量1萬1520人，目前預約登記9000多人，已安排各地接種站開打中。