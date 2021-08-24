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直播主「楠哥哥」捐彰化家扶100萬 為今年最大筆善款
彰化家扶中心因疫情影響捐款減少，知名直播主「楠哥哥」響應公益今天捐出100萬元作為扶幼專款，幫助單親低收弱勢兒少，這也是今年以來彰化家扶最大筆的單筆捐款，讓家扶中心相當感動。
富發牌古著鞋總經理同時也是網紅直播主呂紹楠（楠哥哥）以趣味口條及叫賣方式爆紅，單場總觀看人次就從百位數跳到30萬，直播銷售雖在疫情期間穩定成長，但本業鞋業受疫情衝擊影響相當大。
呂紹楠表示，近2年富發牌的業績掉了近8成，但知道弱勢孩子此時更需要各界的關心與幫助，而且即將開學，希望自己的一份小小心意能夠照顧更多偏鄉若的家扶兒。
伸港鄉民代表陳聿琦這次引薦楠哥哥做公益，陳聿琦說，楠哥哥是伸港在地人，無論富發牌所生產的鞋子與網路直播的產品，楠哥哥堅持要販售台灣製的產品，先前曾提到想關心弱勢單親及低收兒少，因而促成這次捐贈。
彰化家扶主任王震光說，去年彰化家扶428兒童保護社區大型宣導時，楠哥哥主動擔任志工扮演受家暴婦女，對家扶推動扶幼工作及兒少保護工作不遺餘力，今年疫情更加嚴峻，許多活動都停擺，無法拜訪資源及設攤義賣，捐款人更因為收入驟減或是不敢外出。
從今年5到8月中旬，家扶幾乎門口羅雀，在沒有收入情況之下但是全彰化縣將近3600名家扶兒持續需要生活、升學、醫療及急難等經費受影響，幸好有這筆百萬及時雨，這也是彰化家扶自今年以來最大一筆善款。
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