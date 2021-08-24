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點亮高山藝文風氣 到梨山賓館、蘋果園聽音樂會

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
梨山賓館。圖／梨山賓館提供
梨山賓館。圖／梨山賓館提供

國內疫情已稍見趨緩，台中市文化局推動藝術亮點串聯活動，首次將藝術亮點活動拉到高山上，7家民間藝術團體發起「跨域藝術漫遊山嵐」活動，9月4日首場演出在梨山賓館前廣場，除有二廳院級的國際級聲樂家張明文獻聲之外，還有知名歌手翁立友及西班牙熱門舞蹈；9月5日於福壽山蘋果園舉辦首次蘋果園音樂會，相當精采。

梨山賓館副總經理林閔政表示，梨山賓館因「山那邊夢想書房」獲選為台中市藝術亮點，與中部藝文團體搭起連結，在文化局的協助串聯下，在翔韻音樂舞蹈藝術中心、梨山賓館、茶境天使 Angelos tea、夏卡爾藝術屋、巴比音樂美語短期補習班、迷火佛拉明哥藝術中心台灣印刷探索館等7家藝術亮點夥伴的合作下，串連梨山與台中市區共同推出6場藝術活動。

「跨域藝術漫遊山嵐」活動將於9月4日在梨山賓館前舉行系列活動，邀請梨山泰雅族口簧琴表演祈福，並配合迷火佛拉明哥藝術中心帶來熱情奔放的西班牙舞蹈作為開場，藝術界的國際級聲樂家張明文、國際級藝術家王迎春、知名編曲人江雯、知名小提琴家楊雅各、知名藝術家胡晏誠、知名西班牙舞者林芬安總監、茶道文藝界知名製茶師林盈佑、以及印刷界重量級大老李孝春等，為梨山帶來熱鬧的藝術饗宴。

林閔政說，9月剛好是梨山蘋果盛產的季節，9月5日下午2點特別安排在福壽山農場舉辦一場梨山史上第一次的蘋果園音樂會，看著滿山的紅蘋果搭配著高山裡的音樂聲，表演的音樂家也期望在不同環境裡激燙出音樂的新火花。

參山國家風景區管理處代理處長曹忠猷表示，很難得此次演出有西班牙舞蹈、國家級的聲樂和各式音樂演出，參山處也在規畫高山上的交響樂團演出，梨山的形象除了是觀光亮點，也將是音樂與藝術文化者創意來源的好地方，期望有更多的藝文團體上山來表演交流。

9月5日下午2點將在福壽山農場舉辦一場梨山史上第一次的蘋果園音樂會。圖／梨山賓館提供
9月5日下午2點將在福壽山農場舉辦一場梨山史上第一次的蘋果園音樂會。圖／梨山賓館提供

梨山 西班牙 台中市

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