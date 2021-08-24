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台中潭子水防道路升級一般道路 裝路燈保障民眾安全

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中潭子外圍分洪道工程於去年底動工，目前施工進度約30％。圖／楊瓊瓔服務處提供
台中潭子外圍分洪道工程於去年底動工，目前施工進度約30％。圖／楊瓊瓔服務處提供

為維護台中市潭子區外圍分洪道通洪能力及沿線水防道路通行安全，立委楊瓊瓔與台中市議員賴朝國今日前往施工現場勘察，楊瓊瓔要求工程如期如質完成，並要求施作防汛道路路燈，將防汛道路轉變成一般道路等級，改善工程由水利署第三河川局施工完成後，再轉由台中市政府來管理。

潭子區嘉仁里長林瑞文說，潭子外圍分洪道是將柳川上游排水分流到旱溪，分洪道全長1060公尺，楊瓊瓔立委在2010年爭取潭子區域排水規畫經費，2013年再爭取水利署用地及工程經費，經過7年溝通協調及用地徵收，潭子外圍分洪道工程於去年底動工，目前施工進度約30％，完工後可有效降低淹水狀況。但美中不足的是，目前規劃中的兩側水防道路並沒有路燈設施，希望在完成後，提升為一般道路，讓安全性更提升，幫助地方發展與建設。

水利署第三河川局副局長張稚煇說，水防道路是水利單位用來作為便利防汛、搶險的道路，設計規範上不需設路燈，也與一般道路設備標準不同，但潭子外圍分洪道兩側水防道路屬都會區，基於民眾交通需求使用「水防道路」頻繁，提升為一般道路，對民眾行的保障較佳。三河局同意將水防道路設計由級配30公分提高為40公分、AC路面由5公分提高為10公分、分洪道明渠護欄高度由85公分提高為90公分，沿線二側約2120公尺長道路，原則上每隔30公尺及路口處會設置一盞路燈，配合明年6月底前完工，再轉由台中市政府來管理。

賴朝國說，水防道路一次完成提升為一般道路，對潭子區域排水的整治有非常大的幫助及改善，希望在明年汛期前完工，確保排水防洪斷面的標準及人民生命財產安全。

楊瓊瓔強調，水防道路依水利法相關規定，因僅供防汛搶險使用，不供一般道路通行，故其設計標準較一般道路為低，但經地方評估將水防道路提升為一般道路，開放作為地方通行使用，使得沿線地區民眾通行更加方便，可節省許多繞道通行時間。

立委楊瓊瓔與台中市議員賴朝國今日前往潭子區外圍分洪道施工現場勘察。圖／楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔與台中市議員賴朝國今日前往潭子區外圍分洪道施工現場勘察。圖／楊瓊瓔服務處提供

楊瓊瓔 台中市

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