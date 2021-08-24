台中潭子水防道路升級一般道路 裝路燈保障民眾安全

為維護台中市潭子區外圍分洪道通洪能力及沿線水防道路通行安全，立委楊瓊瓔與台中市議員賴朝國今日前往施工現場勘察，楊瓊瓔要求工程如期如質完成，並要求施作防汛道路路燈，將防汛道路轉變成一般道路等級，改善工程由水利署第三河川局施工完成後，再轉由台中市政府來管理。

潭子區嘉仁里長林瑞文說，潭子外圍分洪道是將柳川上游排水分流到旱溪，分洪道全長1060公尺，楊瓊瓔立委在2010年爭取潭子區域排水規畫經費，2013年再爭取水利署用地及工程經費，經過7年溝通協調及用地徵收，潭子外圍分洪道工程於去年底動工，目前施工進度約30％，完工後可有效降低淹水狀況。但美中不足的是，目前規劃中的兩側水防道路並沒有路燈設施，希望在完成後，提升為一般道路，讓安全性更提升，幫助地方發展與建設。

水利署第三河川局副局長張稚煇說，水防道路是水利單位用來作為便利防汛、搶險的道路，設計規範上不需設路燈，也與一般道路設備標準不同，但潭子外圍分洪道兩側水防道路屬都會區，基於民眾交通需求使用「水防道路」頻繁，提升為一般道路，對民眾行的保障較佳。三河局同意將水防道路設計由級配30公分提高為40公分、AC路面由5公分提高為10公分、分洪道明渠護欄高度由85公分提高為90公分，沿線二側約2120公尺長道路，原則上每隔30公尺及路口處會設置一盞路燈，配合明年6月底前完工，再轉由台中市政府來管理。

賴朝國說，水防道路一次完成提升為一般道路，對潭子區域排水的整治有非常大的幫助及改善，希望在明年汛期前完工，確保排水防洪斷面的標準及人民生命財產安全。