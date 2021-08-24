霧峰舊正棒球園區設施不足 陳柏惟、張廖萬堅爭取經費

台中市霧峰區的舊正棒球園區近年舉辦多項棒球賽事，但卻面臨防護、照明與排水等多項設施尚須補足的困境，立法委員陳柏惟、張廖萬堅上午邀教育部體育署、農委會農田水利署及台中市運動局等相關單位前往會勘。教育部官員表示將以800萬元經費進行改善，讓舊正棒球園區硬體設施更加完善，提供基層運動更優質的比賽及練習場地。

教育部體育署專委周國金指出，若有排水設施需求，可一併納入整體規劃中修正後提報，會請專家學者來共同協助研議，待收到改善計畫後將盡速來審議，讓基層運動有更好的資源挹注。

參與會勘的霧峰區光復國中小校長洪瑞濱說，十分感謝張廖萬堅與陳柏惟長期關心學校教育及棒球隊，希望大家都一起努力讓孩子們有更好的運動環境。

張廖萬堅表示，3年前向中央爭取1千2百萬的經費，搭配市府自籌款，共斥資2千萬打造舊正棒球園區，這也是霧峰的第一座棒球場，除了先前擔任棒委會主委，目前也持續在教文委員會努力，在陳柏惟擔任此區區域立委後，對舊正棒球園區十分關心，多次跟他提出討論，希望共同向體育署爭取改善預算，要把球場做的更完善。