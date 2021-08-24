快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

霧峰舊正棒球園區設施不足 陳柏惟、張廖萬堅爭取經費

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市霧峰區的舊正棒球園區近年舉辦多項棒球賽事，但卻面臨防護、照明與排水等多項設施尚須補足的困境，立法委員陳柏惟、張廖萬堅上午邀教育部體育署官員前往會勘，將以800萬元經費改善。圖／陳柏惟提供
台中市霧峰區的舊正棒球園區近年舉辦多項棒球賽事，但卻面臨防護、照明與排水等多項設施尚須補足的困境，立法委員陳柏惟、張廖萬堅上午邀教育部體育署官員前往會勘，將以800萬元經費改善。圖／陳柏惟提供

台中市霧峰區的舊正棒球園區近年舉辦多項棒球賽事，但卻面臨防護、照明與排水等多項設施尚須補足的困境，立法委員陳柏惟、張廖萬堅上午邀教育部體育署、農委會農田水利署及台中市運動局等相關單位前往會勘。教育部官員表示將以800萬元經費進行改善，讓舊正棒球園區硬體設施更加完善，提供基層運動更優質的比賽及練習場地。

教育部體育署專委周國金指出，若有排水設施需求，可一併納入整體規劃中修正後提報，會請專家學者來共同協助研議，待收到改善計畫後將盡速來審議，讓基層運動有更好的資源挹注。

參與會勘的霧峰區光復國中小校長洪瑞濱說，十分感謝張廖萬堅與陳柏惟長期關心學校教育及棒球隊，希望大家都一起努力讓孩子們有更好的運動環境。

張廖萬堅表示，3年前向中央爭取1千2百萬的經費，搭配市府自籌款，共斥資2千萬打造舊正棒球園區，這也是霧峰的第一座棒球場，除了先前擔任棒委會主委，目前也持續在教文委員會努力，在陳柏惟擔任此區區域立委後，對舊正棒球園區十分關心，多次跟他提出討論，希望共同向體育署爭取改善預算，要把球場做的更完善。

陳柏惟說，舊正棒球園區現下硬體設備仍有不足，待改善部分包括增加照明設備、排水設施、防護墊等，希望讓大家在運動時更加安全，也更熱愛體育運動，同時也感謝張廖萬堅當初爭取興建。

台中市霧峰區的舊正棒球園區近年舉辦多項棒球賽事，但卻面臨防護、照明與排水等多項設施尚須補足的困境，立法委員陳柏惟、張廖萬堅上午邀教育部體育署官員前往會勘，將以800萬元經費改善。圖／陳柏惟提供
台中市霧峰區的舊正棒球園區近年舉辦多項棒球賽事，但卻面臨防護、照明與排水等多項設施尚須補足的困境，立法委員陳柏惟、張廖萬堅上午邀教育部體育署官員前往會勘，將以800萬元經費改善。圖／陳柏惟提供

陳柏惟 體育 教育部

延伸閱讀

詹江村指陳柏惟「賺紅錢」拘役80日 今上訴：有查維基百科

江啟臣訪美恐缺席刪Q催票與全代會 國民黨：線上參與

陳柏惟指馬英九曾為這事出動戰機護航 「格局差太遠」

舉重／郭婞淳奧運奪金 綠委吳思瑤PO照祝賀卻搞錯名字

相關新聞

南投縣連8年歲入歲出剩餘 開源節流減債66億元

南投縣議會24日開臨時會，南投縣連續8個年度總決算歲入歲出均有賸餘，公共債務降至101億元，債務有效改善。縣長林明溱表示...

南投網美熱點確定消失 集集粉紅愛情草10天內剷除

南投浪漫粉紅景點確定消失！南投縣集集鎮農場種植粉黛亂子草，營造成「粉紅愛情草」網美景點，農委會公告粉黛亂子草是具高度散布...

翻轉田尾農業印象 鄉農會結合農友大推日系洋香瓜

彰化縣田尾鄉農民邱俊誠種非洲菊多年，認為田尾土質肥沃，農業發展性強，於是上網瀏覽有潛力的農產品，看中日本品種「阿露斯」洋...

台中因疫情省4億 公車限定市民優惠一口氣省3億

台中市政會議今通過110年度台中市總預算第1次追加(減)預算案，各追加與追減84億755萬元，歲入歲出平衡，市長盧秀燕表...

影／國定古蹟台中車站圈地文資保存 台鐵局槓文化部

文化部文資局今天舉辦「訂定國定古蹟台中火車站保存計畫」說明會，因計畫書內容規劃在台中火車站周邊「圈地」近50公頃當古蹟保...

鹿港金銀廳格扇修復三年 借助科技還原首次亮相

鹿港工藝經典鉅作「金銀廳格扇」2017年定為彰化縣鹿港重要文化資產，但總計28扇只剩18扇，在中央與地方政府支持下進行修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。