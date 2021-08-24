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彰化養豬大縣防非洲豬瘟 57養豬戶改飼料飼養

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣農業處與環保局加強稽查轄內廚餘養豬場。圖／彰化縣府提供
彰化縣農業處與環保局加強稽查轄內廚餘養豬場。圖／彰化縣府提供

國內爆發感染非洲豬瘟走私肉品案，為防堵含非洲豬瘟病毒的食品混入廚餘，在未蒸煮完全情況下，遭豬隻吃下肚形成防疫風險，彰化縣府每月稽查養豬戶，除了32家使用廚餘飼養的列管豬場，還有57家去年申請輔導轉型以飼料養豬的養豬戶，由於稽查頻繁，縣府近期都未發現違規，但有的養豬戶評估可能會自主退場。

彰化縣府環保局指出，為避免廚餘導致豬隻感染疾病，必須以90度高溫蒸煮一小時進行消毒，養豬場再利用廚餘前必須向環保局申請再利用文件的核准，環保局會針對蒸煮情形及養豬環境進行密集稽查，以確保染病的風險。

彰化縣是全國養豬第三大縣，縣府農業處2019年盤點縣內約有90家養豬業者以飼料養豬，經輔導現在已有57戶改為飼料申請補助，縣內原本只有個位數的合法廚餘再利用養豬戶，目前已達32家，有的規模大每月需要900噸的廚餘量。

環保局指出，遭病毒污染的廚餘是非洲豬瘟傳染途徑之一，為了避免染疫風險，每月嚴格到養豬場稽查廚餘高溫蒸煮的情況，也要求飼養者應每日將蒸煮情形上傳至環保署的資訊平台，以利環保局進行查核管理。

有業者對於頻繁的稽查感到不勝其煩，32家業者有雖有許可證可蒸煮廚餘，但有2家已不使用廚餘，環保舉建議將許可證解除，業者則還在觀望；另57家輔導轉型業者因不能再使用廚餘飼養，其中有2家業者表示豬隻都賣出後就不再飼養。

針對餐飲業者及事業單位，環保局呼籲，業者們應將廚餘交付給合格處理業者或合法養豬場作為飼料、產製堆肥或做為肥料使用，千萬不可以交付給非法養豬場或隨意丟棄，違者將依違反「廢棄物清理法」從重處分。

為防堵含非洲豬瘟病毒的食品混入廚餘，在未蒸煮完全情況下，遭豬隻吃下肚形成防疫風險彰化縣農業處與環保局加強稽查轄內廚餘養豬場。圖／彰化縣府提供
為防堵含非洲豬瘟病毒的食品混入廚餘，在未蒸煮完全情況下，遭豬隻吃下肚形成防疫風險彰化縣農業處與環保局加強稽查轄內廚餘養豬場。圖／彰化縣府提供

廚餘 非洲豬瘟 養豬場

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