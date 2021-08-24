彰化養豬大縣防非洲豬瘟 57養豬戶改飼料飼養

國內爆發感染非洲豬瘟走私肉品案，為防堵含非洲豬瘟病毒的食品混入廚餘，在未蒸煮完全情況下，遭豬隻吃下肚形成防疫風險，彰化縣府每月稽查養豬戶，除了32家使用廚餘飼養的列管豬場，還有57家去年申請輔導轉型以飼料養豬的養豬戶，由於稽查頻繁，縣府近期都未發現違規，但有的養豬戶評估可能會自主退場。

彰化縣府環保局指出，為避免廚餘導致豬隻感染疾病，必須以90度高溫蒸煮一小時進行消毒，養豬場再利用廚餘前必須向環保局申請再利用文件的核准，環保局會針對蒸煮情形及養豬環境進行密集稽查，以確保染病的風險。

彰化縣是全國養豬第三大縣，縣府農業處2019年盤點縣內約有90家養豬業者以飼料養豬，經輔導現在已有57戶改為飼料申請補助，縣內原本只有個位數的合法廚餘再利用養豬戶，目前已達32家，有的規模大每月需要900噸的廚餘量。

環保局指出，遭病毒污染的廚餘是非洲豬瘟傳染途徑之一，為了避免染疫風險，每月嚴格到養豬場稽查廚餘高溫蒸煮的情況，也要求飼養者應每日將蒸煮情形上傳至環保署的資訊平台，以利環保局進行查核管理。

有業者對於頻繁的稽查感到不勝其煩，32家業者有雖有許可證可蒸煮廚餘，但有2家已不使用廚餘，環保舉建議將許可證解除，業者則還在觀望；另57家輔導轉型業者因不能再使用廚餘飼養，其中有2家業者表示豬隻都賣出後就不再飼養。