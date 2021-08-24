南投山崩斷部落間交通 投83線9月6日可望搶通

南投縣仁愛鄉武界、萬豐2部落互通依賴投83線，但該道路25K處日前因豪雨嚴重走山，大量土石崩落，造成部落間交通中斷，經縣府開挖搶修至今2周，路面土石已清除大半，並進行邊坡打設鋼軌樁穩固工程，預計9月6日前後搶通。

縣府指出，武界、萬豐2部落相鄰，道路卻未相通，部落間物資交流或訪友，步行得翻山越嶺，開車則要繞道霧社、埔里等地，車程至少要2小時，為便利交通，12年前延長闢建投83線，並修築隧道，2部落交通時間因此縮短只需10分鐘。

未料，8月初連日豪大雨，投83線25K處7日發生大規模山崩，雙向道路及武界隧道口全被土石掩埋，致災處崩塌量體高度約250米，掩埋路面達150米長，崩塌量體太大，武界、萬豐部落間互通中斷，兩地交通又退回12年前。

縣長林明溱9日率工務團隊會勘評估，短期內先求恢復通行，會勘後立刻動員投入搶通，每天至少有2部以上的重型機具開挖，搶修至今已2周時間，原本武界隧道口及前方道路上土石已被清除大半，但再向前推進仍堆積大量土石待克服。

工務處表示，因為崩塌量體時太大，2周時間雖已清理不少土石，但仍有大半需要排除，另致災處路段的上邊坡仍不穩定，為避免土石滾落或崩塌，昨起展開邊坡打設鋼軌樁穩固工程，只要天候配合，預計9月6日前後就能恢復雙向通行。