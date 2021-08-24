南投八卦山農塘老舊崩塌 縣府斥資修復飲水思源

南投市鳳山里凹窩寮大水堀農塘，是當地居民早年飲用水重要儲備水源，目前仍有灌溉儲水功能，也具有歷史和地方文化特色。最近居民清理當地環境，發現農塘磚牆崩塌，影響邊坡安全和蓄水功能，南投縣長林明溱會勘後，認為應飲水思源，要求工務處立即改善，保存這處珍貴農塘，

南投市八卦山微熱山丘鳳梨酥遠近馳名，但八卦山位在彰化、南投兩縣交界，又因為地勢較高缺乏水源，早年居民種植鳳梨、茶葉和生活飲水，都需要靠水塘儲水備用。鳳山里凹窩寮大水堀農塘在微熱山區園區對面，雖然農塘飲用水功能已被自來水取代，但居民仍保存農塘，並作為灌溉儲備用水。

林明溱說，凹窩寮大水堀農塘是早期居民飲用水儲備的重要水源，景致優美擁有兩棵二百多年的老楓樹，農塘歷史攸久深具地方文化特色。農塘牆身崩塌是社區民眾整理環境移除垃圾雜物才赫然發現，崩塌已嚴重農塘邊坡安全及蓄水功能。

他要求水保科修復長20公尺的牆體，同時增設10公尺長排水溝銜接農塘，減緩農塘邊坡遭雨水沖刷的威脅，也有飲水思源的教育意義。

南投市軍功里中興路281巷超過30年未曾重新封層，排水溝也因老舊窄隘，加上淤積嚴重，導致家戶生活汙水排不出去，水溝常年傳出惡臭，縣府將斥資130萬元，將整條巷道路面刨除重鋪，且在重鋪路面前，先行更新淤積不通的排水溝，徹底解除水溝臭味及道路難行問題。