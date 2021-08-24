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中捷電磁閥「偶發性故障」 議員：還有多少未爆彈？

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中捷總經理莊明聰說，他打包票「中捷絕對安全！」記者陳秋雲／攝影
中捷總經理莊明聰說，他打包票「中捷絕對安全！」記者陳秋雲／攝影

台中捷運綠線21日發生列車煞車異常無法行駛事件，中捷今在議會交通地政委員會提檢討報告，經查是車廂駐車煞車電磁閥異常，導致斷路器跳脫，將納入定期檢查項目。議員質疑是中捷比較「衰」嗎？去年斷軸、今年電磁閥異常「到底還有多少未爆彈？」中捷總經理莊明聰說，目前已檢查一半以上的列車都沒問題，他說這是「偶發性故障」世事難料，但打包票「中捷絕對安全！」

民進黨議員陳淑華認為，中捷兩次故障斷軸及煞車電磁閥都未列須檢修的項目、零件，偏偏兩次故障都不是列在例行檢修的項目！都是被認為不會損壞的零組件卻壞掉了，顯見中捷例行檢修都是虛設、安全檢修系統失靈！凸顯整個綠線列車的零件製造品質是否有瑕疵？車輛組裝有疑慮？

陳淑華說，中捷還不知有多少未爆彈，難道故障總發生在意料之外？兩次事件凸顯中捷無法掌握列車安全營運！？今天的報告還是沒有說明故障的原因，她要求中捷要盡速釐清故障原因，才能徹底改善，確保行車安全。莊明聰說，會交給原廠判定為何線圈會壞掉。陳淑華強調，綠線電聯車還在保固系統，中捷應把握時間，要求廠商徹底檢修，以杜後患。

交通委員會總召楊正中說，中捷兩次故障事件凸顯系統性的問題，列車來自各國製造的零件所組裝。聯結器的軸心斷裂，這8年才須檢修一次、電磁閥4年檢修一次，卻在中捷綠線營運第一年全碰上故障。他要求中捷應好好作系統性檢修，不要頭痛醫頭。

市議員謝明源、劉士洲、李榮鴻、施志昌、陳政顯表示，要求中捷了解其他捷運公司的營運是否發生類況，作為前車之鑑，並提出8月的檢修報告，讓議員了解中捷例行檢修是否到位。

總經理莊明聰說，21日的列車煞車電磁閥異常是「偶發性故障」自動駕駛系統停下來，就是最安全的。他打包票說「中捷絕對安全」但故障時員工處理時效宜再精進。他表示，列車是無人駕駛，每日發車時均會安全檢查系統，如發生異常，中控中心不會放行。但世事難料，中捷會請原廠再判定檢修，目前18列電聯車檢修10列，沒有問題。

他指出，這是單一組件個案偶發性故障，因台中綠線屬自動無人駕駛系統，電聯車設計具失效趨向安全保護機制，當駐車煞車無法釋放時，列車保護機制作動，等維修人員到場處裡， 這是安全設計理念。

莊明聰說，當天最大延誤時間44分43 秒，系統降級運轉時間1小時35分，造成部分旅客行程受影響，中捷深表歉意。對事故處理、列車調度及搶修處理時效須再精進檢討，降低相同元件故障機率。

中捷8月21日01／02電聯車廂發生車廂駐車煞車電磁閥異常，導致斷路器跳脫，將納入定期檢查項目。記者黃仲裕／攝影
中捷8月21日01／02電聯車廂發生車廂駐車煞車電磁閥異常，導致斷路器跳脫，將納入定期檢查項目。記者黃仲裕／攝影

台中捷運

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