快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外埔三里自來水管老舊漏水 蔡其昌爭取3600萬汰換管線

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市外埔三里自來水管老舊又漏水，立法院副院長蔡其昌（右）爭取3600萬管線汰換，今天現場會勘。記者游振昇／攝影
台中市外埔三里自來水管老舊又漏水，立法院副院長蔡其昌（右）爭取3600萬管線汰換，今天現場會勘。記者游振昇／攝影

台中市外埔區大同里、六分里、大東里等三里的自來水管線已埋設超過20年，管線老舊且區域管線漏水嚴重，立法院副院長蔡其昌今邀相關單位會勘簡報，爭取經費3621萬元，將進行自來水管汰換，預計111年4月底前完工。

立法院副院長蔡其昌今邀集自來水公司副總經理吳振榮、台中市議員施志昌、台中市政府建設局第三工務大隊正工程司王俊傑及外埔區大同里長林益年、六分里長劉黃碧霞與大東里長高芳春等人會勘，爭取總經費3621萬進行自來水管線汰換計畫，讓地方住戶用水無虞，同時提升區域水量、水壓及供水品質，讓人民在自來水使用上更加安心。

蔡其昌表示，大家一起解決海線地區的自來水管線汰舊換新，目標一致，「讓沒有水的有水喝，有水的喝的更安全」，將PVC老舊管線汰換為DIP（自來水用延性鑄鐵管），讓水的品質提升，同時也解決水壓不足問題。

蔡其昌說，面對極端氣候，只有透過汰換工程，才能讓漏水率下降，將流失的珍貴水資源回收回來，用在人民身上，他會繼續努力，一件件解決大家所關心的民生問題，感謝自來水公司全額補助3621萬經費，海線地區自來水普及率將持續提升。

施志昌表示，外埔三里的自來水管線汰換，有助於區域自來水品質提升，感謝蔡副院長爭取中央經費，路權區塊將由他來協調市政府、公所取得；施志昌說，計畫範圍內尚未裝設自來水的用戶，可以把握此次管線汰換機會申請安裝，相關路修費將由自來水公司全額吸收。

水公司大甲營運所主任王仁昭說，此次外埔區自來水管線汰換計畫總經費3621萬，由台水公司全額負擔，將進行總長4794公尺管線汰換，主要幹道升級為200毫米 DIP管線共1715公尺，巷道內升級為100毫米 DIP管線共3079公尺，涵蓋區域為外埔區甲后路3段（及巷道）、中山路、甲后路5段185巷等，受益戶數達1421戶，完工後將辦理路面刨除加封作業提升道路品質，預計110年10月底前設計完成，111年4月底前完工。

台中市外埔三里自來水管老舊又漏水，立法院副院長蔡其昌爭取3600萬管線汰換，今天現場會勘。記者游振昇／攝影
台中市外埔三里自來水管老舊又漏水，立法院副院長蔡其昌爭取3600萬管線汰換，今天現場會勘。記者游振昇／攝影

蔡其昌 台中市 立法院

延伸閱讀

別問蔡其昌要不要參選 能不能才是重點

爭取2千萬改善運動場 蔡其昌：沒基層體育 哪有奧運金牌

大甲聯合里活動中心重建啟用 盧秀燕與蔡其昌互相感謝

有意參選台中市長 民進黨何欣純、蔡其昌勤跑地方

相關新聞

南投縣連8年歲入歲出剩餘 開源節流減債66億元

南投縣議會24日開臨時會，南投縣連續8個年度總決算歲入歲出均有賸餘，公共債務降至101億元，債務有效改善。縣長林明溱表示...

南投網美熱點確定消失 集集粉紅愛情草10天內剷除

南投浪漫粉紅景點確定消失！南投縣集集鎮農場種植粉黛亂子草，營造成「粉紅愛情草」網美景點，農委會公告粉黛亂子草是具高度散布...

翻轉田尾農業印象 鄉農會結合農友大推日系洋香瓜

彰化縣田尾鄉農民邱俊誠種非洲菊多年，認為田尾土質肥沃，農業發展性強，於是上網瀏覽有潛力的農產品，看中日本品種「阿露斯」洋...

台中因疫情省4億 公車限定市民優惠一口氣省3億

台中市政會議今通過110年度台中市總預算第1次追加(減)預算案，各追加與追減84億755萬元，歲入歲出平衡，市長盧秀燕表...

影／國定古蹟台中車站圈地文資保存 台鐵局槓文化部

文化部文資局今天舉辦「訂定國定古蹟台中火車站保存計畫」說明會，因計畫書內容規劃在台中火車站周邊「圈地」近50公頃當古蹟保...

鹿港金銀廳格扇修復三年 借助科技還原首次亮相

鹿港工藝經典鉅作「金銀廳格扇」2017年定為彰化縣鹿港重要文化資產，但總計28扇只剩18扇，在中央與地方政府支持下進行修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。