外埔三里自來水管老舊漏水 蔡其昌爭取3600萬汰換管線

台中市外埔區大同里、六分里、大東里等三里的自來水管線已埋設超過20年，管線老舊且區域管線漏水嚴重，立法院副院長蔡其昌今邀相關單位會勘簡報，爭取經費3621萬元，將進行自來水管汰換，預計111年4月底前完工。

立法院副院長蔡其昌今邀集自來水公司副總經理吳振榮、台中市議員施志昌、台中市政府建設局第三工務大隊正工程司王俊傑及外埔區大同里長林益年、六分里長劉黃碧霞與大東里長高芳春等人會勘，爭取總經費3621萬進行自來水管線汰換計畫，讓地方住戶用水無虞，同時提升區域水量、水壓及供水品質，讓人民在自來水使用上更加安心。

蔡其昌表示，大家一起解決海線地區的自來水管線汰舊換新，目標一致，「讓沒有水的有水喝，有水的喝的更安全」，將PVC老舊管線汰換為DIP（自來水用延性鑄鐵管），讓水的品質提升，同時也解決水壓不足問題。

蔡其昌說，面對極端氣候，只有透過汰換工程，才能讓漏水率下降，將流失的珍貴水資源回收回來，用在人民身上，他會繼續努力，一件件解決大家所關心的民生問題，感謝自來水公司全額補助3621萬經費，海線地區自來水普及率將持續提升。

施志昌表示，外埔三里的自來水管線汰換，有助於區域自來水品質提升，感謝蔡副院長爭取中央經費，路權區塊將由他來協調市政府、公所取得；施志昌說，計畫範圍內尚未裝設自來水的用戶，可以把握此次管線汰換機會申請安裝，相關路修費將由自來水公司全額吸收。