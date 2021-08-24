加速施打減少殘劑 台中榮總創記錄一天接種7千餘人

開學在即，防疫工作刻不容緩，台中市衛生局為了減少殘劑，並把疫苗確實先打到高風險者身上，今天請台中榮民總醫院加大接種規模，一天就可以替7200位市民接種，是醫院中少見的規模。院方一早就佈置好12條動線同時施打，接種的民眾在醫院裡川流不息，並對台中榮總的規畫表示滿意。

為了讓來接種民眾獲得最佳的接種環境，台中榮總特別開放研究大樓，並規畫動線，做到讓來接種的民眾都能不曬到太陽，並能盡速獲得施打。甚至，在接種完之後，民眾還能進入彷彿電影院般的大型講堂，可以一面休息，一面觀賞院方準備的影片，了解接種後應注意事項。

院長陳適安、兩位副院長傅雲慶、李政鴻和負責辦理此次接種業務的家醫部主任許碧珊一早就親自走了一趟動線，了解每個環節是否都能順暢。陳適安說，醫院規畫了12條動線同時施打；大規模接種可以加快施打的速度，盡快讓民眾獲得疫苗的保護，並去除心中的焦慮。

許碧珊說，今天施打的對象有一到三類、第七類的教育界人士和孕婦等，還有兩百劑的高端疫苗；大規模集中施打可以避免疫苗分散，產生過多的殘劑，並趕緊把疫苗打到風險較高的對象上。她說，以一小時打600人次計算，從上午8時到晚上8時，今約可替7200位市民接種。