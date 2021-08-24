香柱沒滅致悶燒 祝融攔截要給好兄弟的滿車銀錢

彰化縣二林鎮早市昨天舉辦中元普度，金紙集中放入大型塑膠袋，準備今天上午載往溪州焚化爐，昨晚清潔隊抓斗車把塑膠袋抓進車斗，未料約11點抓斗車冒出大量白煙，到早市做生意的洪姓鎮民連忙通報二林消防分隊趕來，約半小時撲滅火災，不過要送給好兄弟的銀錢已被祝融攔截，全數提領一空。

洪姓鎮民說，昨天晚上結束早市生意，路過新生路，看見巷內二林鎮清潔車悶燒冒煙，他趕快通知119派消防車到場撲滅。

二林鎮清潔隊表示，各鄉鎮響應金紙送往溪州焚化爐集中燃燒，避免產生空氣汙染，位在二林鎮仁愛路的早市昨天普度，結束後工作人員把金紙、銀紙都放進大型塑膠袋，清潔隊派抓斗車抓入車斗，今天上午將送往溪州焚化爐，可能普度的香沒熄滅，長時間和紙錢放在一起產生悶燒。