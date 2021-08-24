台中里長集資66萬投注威力彩 僅中15萬餘元
終結連41摃，威力彩頭獎今晚開出，1注獨得新台幣27億元。台中市北屯區平和里長林煜舜今天也號召里民，共集資66萬元購買彩券，最後僅中15萬餘元，與頭獎擦身而過。
林煜舜今天晚間帶著集資購得的威力彩券，前往投注站兌獎，並在臉書「我是北屯人」社團全程直播，開獎結果揭曉，總計中了15萬6400元。
先前威力彩多次連槓，林煜舜17日先在臉書號召里民集資投注，共有546人參與，共募得43萬元，但當期只中了10萬6900元。
林煜舜今天再度號召里民集資，這次參與的民眾更踴躍，共有823人參與，共集資66萬元，林煜舜今天帶著募得的現金，四處前往投注站投注，但今天晚間結果揭曉，共倒虧逾50萬元。
威力彩第110067期今晚開獎，第一區中獎號碼為24、09、35、19、08、23，第二區中獎號碼為01號。派彩結果，頭獎1注中獎，獨得獎金新台幣27億元，獎落新北市三峽區愛國路的義忠興業社；貳獎4注中獎，獎金為1670萬2658元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言