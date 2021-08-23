開學前隔板恐不到貨 中市民代籲市府統一採購
因應防疫，學校開學須備有隔板讓學生用餐時使用，因時間緊迫有學校準備先用瓦楞板代替，台中市議員江肇國今天指出，市府應統一採購發放；市府表示，各校採購作業尚稱順利。
9月1日開學，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，教育部指引高中以下學校開學須備有隔板。民進黨籍台中市議員江肇國、賴佳微、蔡耀頡、張家銨、周永鴻建議，市府要統一發包採購，協助在開學前購足防疫隔板。
江肇國指出，目前各級學校各自採購防疫隔板，金額約為新台幣60元至120元不等，與教育局回報的價錢60元至75元差距過大；學生人數較多的學校恐怕購買金額將超過10萬元，必須依採購法公開招標。
他表示，經查政府採購網發現台中市僅有8所學校招標，例如台中女中、台中二中、忠孝國小等，最晚的截標日是8月25日，離開學僅剩約5天時間，是否能如期趕上開學，引發家長憂心。
江肇國說，校園經費有限，若要大量採購防疫隔板，恐須家長會先行代墊；各級學校採購隔板品質、厚度、價錢都不相同，到貨時間也有變數，已得知部分來不及採購的學校準備使用珍珠板、瓦楞板代替。
議員們指出，隔板是防疫物資的其中一項，在學生用餐取下口罩時的必備防護，呼籲教育局應統整各校隔板的需求量、統一發包採購，評估能否適用緊急採購法，不要只是指揮，讓各校無所適從。
教育局表示，8月12日已函文台中市各級學校，要求各校先行辦理用餐隔板採購作業；考量各校對隔板規格需求不一，若全市統一採購，總量超過32萬片，恐影響到貨期程，因此由各校逕自辦理採購作業；經了解各校目前用餐隔板採購作業尚稱順利。
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