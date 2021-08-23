同住家人外出用餐 中市不開放共鍋共食

中央宣布24日起同住家人外出到餐廳用餐內用可共鍋、免隔板，台中市長盧秀燕今天對此表示，目前外出內用希望保持社交距離，沒有社交距離一定要有隔板，也不能共鍋共食。

盧秀燕今天到大安區大安國小出席「台中市大安社區公共托育家園」開幕儀式，期間接受媒體聯訪有關中央宣布24日起同住家人外出到餐廳內用可共鍋、免隔板的看法時表示，台中市仍不能共鍋共食。

盧秀燕指出，中央宣布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情2級警戒延長，開放同住家人外出到餐廳內用可同桌共食、不用隔板等，但台中沒有鬆懈的本錢，目前台中努力加強防疫，市民朋友也能配合。

盧秀燕強調，為了防疫起見，台中市目前外出內用希望保持社交距離，沒有社交距離一定要有隔板，也不能共鍋共食。至於衛福部長陳時中宣布24日起進一步放寬包括運動行業等措施，中市府近日會召開內部防疫會議，屆時會再向市民朋友說明。

此外，有關第2階段教職員工的COVID-19疫苗注射，盧秀燕說，第2階段約有7000多人須接種疫苗，大都是8月後進校服務的新進教師及代課老師。中央這兩天已通知市府，台中市第2階段教職員工疫苗預計明天送達，市府預計25、26日開始安排第2階段教職員工注射疫苗。

盧秀燕籲請學校、家長、老師放心，會在開學前把所有教職員工疫苗安排注射完成，也希望第2階段教職員工把握機會，若安排卻沒來接種，將增加後續行政程序作業，請第2階段教職員工按通知前來注射。