王惠美一早旋風勘察3鄉鎮 撒3千萬改善道路及淹水

彰化縣長王惠美今天上午勘察秀水、福興及花壇鄉12條農路、道路，共動用3千萬元改善路面不平及淹水問題，她並呼籲縣籍立委繼續向中央爭取更多補助，讓「小錢去咬大錢」，使建設可以更完整，道路進出更安全。

王惠美與立委陳秀寳、民代等人，先到秀水鄉、福興鄉視察9條亟待改善農路進行實地勘查，改善長度2133公尺，估計工程費886萬7千元，隨後前往花壇鄉，視察3條道路改善工程，改善長度1598公尺，總工程費2570餘萬元。

王惠美感謝立委陳秀寳積極協助，向中央爭取秀水及福興農路改善，雖然其中的17%由縣府支付配合款，也希望陳秀寳再繼續向中央爭取更多經費，縣政府會盡量留下經費做配合款，讓「小錢去咬大錢」。

陳秀寳表示，福興、秀水許多農水路都需要改善，因此向中央爭取經費，也感謝縣府編列工程配合款，使道路改善工程順利進行，讓鄉親有更安全農路，以後也會繼續配合地方的需求，向中央爭取經費。

王惠美隨後由花壇鄉長顧勝敏陪同，實地勘察花壇3個施工處，其中厚載宮附近遇雨必淹的金墩街，經縣府了解後，是排水有問題，加上道路很窄，因此由縣府動用733萬元，將房屋拆除拓寬道路外，並做排水工程，8月6日的大豪雨，終於沒有淹水。

另一條是連結彰員路一段(縣道137線)及中山路一段(臺1線)的斑鳩路，因為部分路段比較狹窄，會車速度較快容易跌落溪底，造成也很多不幸，經花壇鄉公所向縣府爭取1272萬元經費，改善長度234公尺，預定今年度完工；王惠美並到連接縣道137線與縣道139線的虎山街勘察，同意以565萬元做路面改善。