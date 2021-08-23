「人間國寶」施鎮洋出版新書指引　年輕人免走冤枉路　

被譽為「最年輕」的國家重要傳統工藝保存者施鎮洋，今天在彰化縣文化局發表第三本著作「鏤透迎春暖」；他說，出版書籍是為了指引年輕人正確的入門及習藝路徑，不要走偏或走冤枉路，凡事有興趣最重要，年輕人若對木雕有興趣，可參考他的著作加以學習。

彰化縣文化局為施鎮洋舉辦「一藝入魂─人間國寶施鎮洋傳統木雕工『鏤透迎春暖』」新書發表會，橫笛老師蘇俊琪吹奏自編曲「鹿港飛帆」迎賓，為現場展示的施鎮洋精緻木雕平添古色古香氛圍，發表會開始後，蘇俊琪又吹奏自編曲「鹿港夕照」揭開序幕。

縣長王惠美是鹿港人，相當了解鹿港工藝大師施鎮洋的藝術成就，簡介過程中再三請來賓「給施大師掌聲鼓勵一下」；王惠美說，施鎮洋75歲，師承傳統建築大木作師傅施坤玉，虎父無犬子加上名師出高徒，施鎮洋46歲（1992年）榮獲教育部第八屆薪傳獎，為當時最年輕得獎人，2009年受彰化縣登錄為無形文化資產保存者，2011被文化部登錄為重要傳統工藝保存者，成為至今都是最年輕的人間國寶。

文化部文化資產局副局長吳華宗表示，施鎮洋25歲時就曾承攬知名廟宇的大八仙桌的工程，非常難能可貴，至於迄今薪傳獎已十屆，得獎132人，施鎮洋仍是最年輕的薪傳獎得主，最令人感動的是教育傳承收入微薄，施鎮洋幾乎把一半心力放在傳承教育工作和出版書籍，對初學者或有興趣的人來講，都是很好的工具書，他希望未來有機會把施鎮洋的書集結成冊，成為傳統木雕技法的百科全書。

新書發表會主角施鎮洋壓軸分享想法，已經出版三本工具書，內容是關於雕刻的技法，分別講述陰刻、浮雕、透雕，書名依序是「游刃三毫米」、「花樣早浮現」、「鏤透迎春暖」，施鎮洋說，凡事有興趣最重要，他對木雕有興趣，16歲雕刻到現在，轉眼過了一甲子，希望這三本書能作為雕刻初學者的參考，他未來還會繼續出版新書。

施鎮洋又說，「游刃三毫米」是要求學生雕刻時不要超過三毫米的深度，以游刃有餘來聯想；二是「花樣早浮現」書名靈感來自早期的木雕老師父打招呼時都用：「您現在在雕刻什麼花樣？」早就是鑿的意思；三是「鏤透迎春暖」好比許多傳統建築採光不足，藉由鏤空技法讓陽光可以透進來，所以以鏤透迎春暖為名。