粉紅愛情草暴紅！業者不願移除 南投縣府祭鐵腕

外來種「粉黛亂子草」看似浪漫的粉紅芒草，因高侵入性，農委會今年6月緊急列入「雜草類有害生物清單」，要求各地查處移除，南投縣集集鎮有農場引進種植，但不願配合剷除，農委會昨函文南投縣政府依法移除開罰；縣府今表示，將依照農委會函釋要求限期改善，若不剷除，最高可裁罰30萬元，得連續裁罰。

粉黛亂子草原產於北美大草原，又被稱「粉紅愛情草」，因花序是紅色的相當漂亮，成片種植，只要風一吹，就像紅色的浪一樣，十分迷人，近年被引進輸入台灣種植，但其種子易隨風散播，若不節制管理，具高侵入性，恐成強勢外來種。

而集集鎮戴姓農民去年引進種植，一口氣栽種逾4千坪，主打「不用到韓國也能感受粉紅浪漫」開放收費參觀，迅速爆紅，桃園市觀音區今年也引進，農委會6月緊急將其列入「雜草類有害生物清單」要求各地查處移除，避免在國內擴散。

南投縣農業處7月底就要求業者剷除、不得種植，但戴認為，他在農委會公告前就已種植，公文缺乏法源依據，不願移除；南投縣政府為此回報中央，盼釐清研議相關管理辦法才能配合清除，農委會昨公告並函文要求依「區域計畫法」移除。

農委會指出，業者違法栽植除可依外來入侵種管理行動計畫立即執行查處及移除外，針對違反土地使用管制規定部分，也可依區域計畫法第21條規定進行違規使用裁處，昨已函文要求南投縣府盡速移除處置。

南投縣農業處則表示，粉黛亂子草已列為有害生物，為維護國內生態環境，獲報後持續與業者溝通，但其配合移除意願不高，目前將針對違反區域計畫法部分，將依農委會函釋，要求限期1周移除，否則最高可罰30萬元，得連續開罰。

至於，業者仍未依法不移除，除開罰外，縣府也不排除強制介入執行剷除作業，但農業處透露，粉黛亂子草相關剷除作業，若採一般翻動移除，後續還要移動丟棄，恐造成種子逸散，現階段也與林務相關單位研究該採取何種方式移除為宜。

對此，戴姓農民表示，面對開罰，他只能接受，但一定會尋求行政訴訟，畢竟政府用的法源有問題，按農委會說的「區域計畫法」，他沒有農地農用，農田區域種景觀植物，那是不是代表農地都不能種景觀花卉，也都要開罰移除，只盼政府多了解粉黛亂子草習性，以及受歡迎的原因，而地方業者努力推動觀光，卻被扣上破壞生態的大帽子，令他相當不滿，他也同意政府監管，甚至提供作學術研究，要是真是高侵入性，他也願移除且馬上銷毀。