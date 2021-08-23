大葉大學創田彰百家葉 介紹三大商圈好吃好玩好風景
彰化縣大葉大學創新育成中心結合田中觀光商圈、田尾公路花園、彰化市永樂商圈等三個發展協會打造「田彰百家葉」平台，希望幫助店家迎戰後疫情時代，透過網路行銷，推廣在地優質商家與觀光產業。
創新育成中心主任吳建一說，疫情衝擊產業，經濟部中小企業處鼓勵學校育成中心輔導在地商圈，彰化縣田中商圈有老街，還有很多小吃，適合輕旅行，田尾商圈的花卉園藝全國知名，而彰化市的永樂商圈有古蹟與美食，三個商圈都深具觀光潛力，為了串聯三個商圈，育成中心邀請擁有街區串連豐富經驗的策展人黃米露、插畫藝術家丁原生，以及觀光旅遊學系洪榮澤老師帶領學生加入，在FB、IG形塑「田彰百家葉」共榮圈店家的新形象。
吳建一說，目前已有28家商圈店家加入行銷，FB粉絲專頁「田彰百家葉」的照片、文稿90％都出自師生之手，老師帶著學生實地訪談，策劃「田彰百家YA」、「田彰好頭家」、「田彰百家GO」等主題，在網路上推播店家的專題報導、店家資料、好物介紹等，為各行各業創造新形象與情感記憶，結合數位行銷與文化創意，幫助在地商圈面對疫情，開創新機。
「田彰百家葉」有很多師生創意巧思，年輕人喜愛占星，就利用介紹各星座招好運食物介紹彰化市有名的大元麻糬、田尾庭彩園藝獨特的樹葡萄紅酒，招好運食物是麻辣鍋就介紹田中鎮女人香臭豆腐的麻辣臭豆腐、麻花捲就田中進發蜜麻花，讓大家也能按圖索驥。
很多原本大家不知道的店家小故事，也都由小編尾尾道來，例如彰化老牌木瓜牛乳如何堅守「三代店」?如何堅持木瓜牛奶的黃金比例高品質?還有附近的彰邑明聖廟拜的可是虎爺的源由，觀光景點串連在地小吃，可讓外地遊客有更深入的探索，也不錯過在地必嚐美食。
副校長葉忠興說，「田彰百家葉」以線上行銷為主軸，導入社群聯合及數位行銷模式，由洪榮澤老師指導觀光系學生生彭泳心、黃瑄樺擔任小編，透過網路社群將店家的故事與彰化的好商品推廣出去，而而視覺傳達設計系易映光老師也指導視傳學生許為詠以空拍方式，在「田彰好事輯」中分享彰化八卦山大佛不同視野面貌。
學生彭泳心說，大葉大學觀光系開設的「數位媒體設計行銷」模組課程，讓她學到影像拍攝、製作、網頁經營，再運用到數位資源整合行銷，她也透過深度訪談更了解店家故事，讓她撰寫文案和拍攝出的照片更有溫度。
「田彰百家葉」FB粉絲專頁https://www.facebook.com/100stores2021/?ref=page_internal，有興趣加入共榮圈的商圈店家也可透過臉書與大葉大學育成中心聯絡。
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