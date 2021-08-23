大葉大學創田彰百家葉 介紹三大商圈好吃好玩好風景

彰化縣大葉大學創新育成中心結合田中觀光商圈、田尾公路花園、彰化市永樂商圈等三個發展協會打造「田彰百家葉」平台，希望幫助店家迎戰後疫情時代，透過網路行銷，推廣在地優質商家與觀光產業。

創新育成中心主任吳建一說，疫情衝擊產業，經濟部中小企業處鼓勵學校育成中心輔導在地商圈，彰化縣田中商圈有老街，還有很多小吃，適合輕旅行，田尾商圈的花卉園藝全國知名，而彰化市的永樂商圈有古蹟與美食，三個商圈都深具觀光潛力，為了串聯三個商圈，育成中心邀請擁有街區串連豐富經驗的策展人黃米露、插畫藝術家丁原生，以及觀光旅遊學系洪榮澤老師帶領學生加入，在FB、IG形塑「田彰百家葉」共榮圈店家的新形象。

吳建一說，目前已有28家商圈店家加入行銷，FB粉絲專頁「田彰百家葉」的照片、文稿90％都出自師生之手，老師帶著學生實地訪談，策劃「田彰百家YA」、「田彰好頭家」、「田彰百家GO」等主題，在網路上推播店家的專題報導、店家資料、好物介紹等，為各行各業創造新形象與情感記憶，結合數位行銷與文化創意，幫助在地商圈面對疫情，開創新機。

「田彰百家葉」有很多師生創意巧思，年輕人喜愛占星，就利用介紹各星座招好運食物介紹彰化市有名的大元麻糬、田尾庭彩園藝獨特的樹葡萄紅酒，招好運食物是麻辣鍋就介紹田中鎮女人香臭豆腐的麻辣臭豆腐、麻花捲就田中進發蜜麻花，讓大家也能按圖索驥。

很多原本大家不知道的店家小故事，也都由小編尾尾道來，例如彰化老牌木瓜牛乳如何堅守「三代店」?如何堅持木瓜牛奶的黃金比例高品質?還有附近的彰邑明聖廟拜的可是虎爺的源由，觀光景點串連在地小吃，可讓外地遊客有更深入的探索，也不錯過在地必嚐美食。

副校長葉忠興說，「田彰百家葉」以線上行銷為主軸，導入社群聯合及數位行銷模式，由洪榮澤老師指導觀光系學生生彭泳心、黃瑄樺擔任小編，透過網路社群將店家的故事與彰化的好商品推廣出去，而而視覺傳達設計系易映光老師也指導視傳學生許為詠以空拍方式，在「田彰好事輯」中分享彰化八卦山大佛不同視野面貌。

學生彭泳心說，大葉大學觀光系開設的「數位媒體設計行銷」模組課程，讓她學到影像拍攝、製作、網頁經營，再運用到數位資源整合行銷，她也透過深度訪談更了解店家故事，讓她撰寫文案和拍攝出的照片更有溫度。