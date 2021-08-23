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中市綠營民代揪團打高端 力挺國產疫苗

中央社 / 台中23日電

國產高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗今天開打，民主進步黨立委張廖萬堅今天偕同台中市議員張耀中及林祈烽，一起施打高端疫苗，以實際行動力挺國產疫苗。

張廖萬堅揪團挺國產疫苗，上午與張耀中、林祈烽、中華民國運動彩券經銷商同業公會理事長何昱奇等人，前往西屯區崇芳小兒科家庭醫學科聯合診所施打高端疫苗。

「自己的生命自己救，自己的國家自己顧」，張廖萬堅表示，國產高端疫苗研發成功，既已獲得政府緊急授權核准施打，可說是台灣非常重要的國家戰略物資，因此第6輪公布將施打高端疫苗後，他即上平台預約。

張廖萬堅並號召尚未施打疫苗的親友一起響應，包括團隊10多名年輕助理群，也紛紛上平台成功預約施打，希望用實際行動，破除外界過多的負面政治口水。

開業診所醫師曾崇芳表示，希望民眾有疫苗施打就勇敢去打，國產疫苗有經過臨床驗證，安全度也沒有問題，如果排到就勇敢施打，基層診所準備好了，全力配合政府政策，積極提升施打率。

張耀中說，自己選擇國產疫苗接種沒有特別考量，就是蛋白次單位疫苗接種的副作用效果比較和緩，不少因疫情停班停課準備返回學校工作崗位的社團老師，也選擇國產疫苗，增強增廣第一線人員的保護力。

林祈烽認為，掌握自主疫苗研發、技術與生產才是長久之計，台灣擁有高水平的生醫研發單位，只要持續發展各種新技術，就能自主有效對抗變種病毒，甚至還能輸出疫苗，為全球疫情控制做出貢獻。

何昱奇指出，希望國產高端疫苗的加入，能讓台灣社會提高疫苗施打率，全體增加免疫能力，並早日恢復正常生活。

高端疫苗 疫情 停班停課

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