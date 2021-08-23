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后里區四月路道路狹窄影響安全 農民捐地民代爭取拓寬

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市后里區四月路道路狹窄影響安全，立委楊瓊瓔等人今天邀相關單位會勘爭取拓寬。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
台中市后里區四月路道路狹窄影響安全，立委楊瓊瓔等人今天邀相關單位會勘爭取拓寬。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

台中市后里區太平里四月路鄉間小路成當地居民重要的出入通道，四月路57-8號旁的一條200公尺長產業道路，是太平里第十鄰約30戶農村聚落通往后神路的臨時替代道路，但路幅只有3公尺寬，對向會車是個大問題，農民說大型農機具、垃圾車及消防車經過都很難，影響生活且住家安全令人擔憂，民代今邀相關單位會勘，有地主提供土地，將拓寬解決此問題。

立委楊瓊瓔今天和中市議員陳本添會同台中市政府建設局、水利局、后里區公所、太平里里長陳進益及捐地地主等人實地勘查，建設局及水利局同意共同補助570萬元委請后里區公所統籌辦理，將老舊農路全面翻修拓寬，原路寬3公尺變成8公尺，一次解決，農民聞訊喜出望外。

約200公尺長的四月路57號到57-8號段產業道路兩端現有30戶共約150人設籍在內，產業道路路寬僅3公尺，無法會車，居民及農民反映大型農機具及消防車進出困難，影響生活且住家安全令人擔憂。

太平里長陳進益說，這裡有200公尺都是狹小的道路型態，先前爭取拓寬，但路旁是私人土地，加上拓寬經費龐大，長期以來一直無法完成改善，在經過協調沿線農地地主願意捐出土地，將產業道路拓寬為8公尺，他很感謝地主的善心舉動為地方建設做出貢獻。

陳本添說，四月路57號到57-8號段產業道路路面寬度勉強可行駛一輛小貨車，有迫切改善的必要，農路二側除有工廠外，農民耕種百合花亦是當地農產大宗，農路更如同當地經濟動脈，給農民暢通路網，方便搬運、農耕機會車，不但可帶動產業且利於進一步發展觀光業。

楊瓊瓔表示，今天邀請相關單位及捐地地主實地會勘，為了建置安全的農路，農民也表示願意捐地，就是希望能提供農民安全好走的產業道路，在公所及里長協助下目前已取得兩邊地主同意拓寬8公尺，連同兩邊農田灌溉溝及排水溝，因涉及道路拓寬及水利溝遷移，希望建設局及水利局同意補助公所經費辦理改善。

建設局及水利局出席人員允諾補助570萬元經費，協助后里區公所拓寬農路，提升農民交通便捷性，感謝多位地主共同無償捐地，讓這一段有200公尺長的產業道路可以完成拓寬，將原先的3公尺增加到8公尺的寬度，讓在地居民出入有更方便且更安全的用路環境。

台中市后里區四月路道路狹窄影響安全，立委楊瓊瓔等人今天邀相關單位會勘爭取拓寬。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
台中市后里區四月路道路狹窄影響安全，立委楊瓊瓔等人今天邀相關單位會勘爭取拓寬。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

農民 楊瓊瓔 台中市

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