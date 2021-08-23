影／大安公托開幕 盧秀燕：明年底公托從5所倍增50所

台中市大安社區公共托育家園今天開幕，台中市長盧秀燕表示，這是公托公幼倍增計畫，甲安埔第一座公托，她上任前，台中市29個行政區只有5座公托，2年8個月以來，大安公托是台中市第16座公托，明年年底前要布點50座公托，台中市公托將是10倍增。

今天的開幕儀式，甲安埔區的台中市議員李榮鴻、施志昌和吳敏濟等人都參加，盧秀燕表示，大安社區公共托育家園也是台中市第16座公托，兩年半的時間，台中市公托數量已經3倍增，預計111年要規劃布點50間公托，讓家長拚事業無後顧之憂，小朋友得到完善照顧；她還預告接下來還有豐原、霧峰、烏日、北區、太平等公共托育資源陸續開幕，提供安全、舒適、快樂及友善的托育環境。

大安區社區公共托育家園設立於大安國民小學內，該區長期致力於海岸線生態環境保護，海岸、藍天、白雲是這裡最美的風景，所以大安家園以「晴天白雲」的概念融入空間設計以突顯在地特色，除依據法規規劃「活動區」、「睡眠區」、「盥洗室」、「清潔區」，走廊更裝置成感統區、視覺區、塗鴉區、積木區等，提供各類型學習刺激，以營造舒適、衛生安全與符合幼兒發展的最佳照顧環境。

大安家園由4位專業人員照顧12名0至2歲幼兒，每月收費1萬元，藉由近便及優質的托育服務，協助家長們安心就業、放心送托，中市社會局長彭懷真感謝大安國小校長許瑞芳提供適當場地，提升當地幼兒就托、就學資源的安全性和穩定性，減輕家長接送的辛勞；他強調，每位孩子都是父母的寶貝，守護孩子等於守護我們的未來，市府持續編列預算，同時爭取中央前瞻基礎建設計畫補助，加速完成公托倍增至50間的目標。

為了提供讓家長安心、幼兒安全的托育環境，台中市7月中已完成托嬰中心托育人員疫苗接種，為托嬰中心的工作人員加強防護力，工作人員除每日收托前確實量測體溫及注意健康狀況，也按照衛福部頒布的「托嬰中心因應COVID-19防疫管理指引」進行健康監測計畫，及建立異常追蹤處理機制，針對收托幼兒每日至少測量體溫2次，並落實管制訪客人數。