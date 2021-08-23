溪頭停車新變革 智慧電子化收費 計次改計時
溪頭自然教育園區為改善停車位不足問題，著手建置智慧電子化停車設施，上周末已先完成第2及第3停車場的門擋及收費機台的安裝，原本計「次」收費可望改為計時收費，將待南投縣府核發證照後，盡快上路正式實施。
溪頭每逢連續假日8點不到停車位已滿，大量的人車潮常造成聯外交通堵車壅塞，地方民眾及遊客反映園區停車位不足，且計次收費，遊客一停一整天，常造成輪轉率太低是主因。
台大實驗林經多年考量後，決定順應民意委外進行智慧電子化停車作業，並從車位數較少的第2、3停車場開始試辦，分別各有89、49個停車位。
台大實驗林指出，未來電子化作業完成後，將改以「時」計價，初步規劃為平日每小時停車費40元、假日每小時50元，每日收費上限為180元；而第1停車場仍維持以「次」為計算標準，大型車輛每次停車費為150元、小型車輛則為120元
南投縣政府表示，目前已收到台大實驗林送來的第2及第3停車場的停車場經營登記證申請，目前正在會辦各單位審中，充分包容地方意見後，希望9月前能跑完流程。
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