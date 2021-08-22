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民眾目擊黑熊出沒道路 玉管處籲遊客入山結伴而行

中央社 / 南投22日電

有民眾今天下午在台21線新中橫公路東埔山登山口附近，發現有黑熊出沒，向玉山國家公園通報；玉管處指出，疫情影響，遊客減少而動物自由活動，呼籲民眾進入國家公園結伴而行。

玉山國家公園管理處指出，一名曾擔任過國家公園解說員的民眾，今天下午開車行經台21線新中橫公路東埔山登山口附近時，發現前方公路有黑熊在活動，趕緊通報管理處。

玉管處表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，進入玉山國家公園的遊客人數減少，動物也因此在園區自由自在活動，而根據以往在玉山國家公園園區進行的台灣黑熊無線電追蹤研究結果顯示，玉山國家公園為全台灣黑熊族群分布數量最多的熱點區域。

玉管處指出，黑熊移動的範圍超過上百平方公里，而黑熊為森林性動物，生性害羞通常不會出現在人為干擾的環境中，不過黑熊嗅覺靈敏，對於食物及垃圾，常會因聞到沒有密封散發出來的味道，吸引牠們逗留覓食。

玉管處呼籲，民眾進入園區請結伴而行，並攜帶鈴鐺或發出噪音、聲響，以防止黑熊靠近，也不要帶狗一起登山，因為帶去的狗有可能吠熊或繞熊追，最後當熊感到厭煩而反追狗，因而和狗一起回到主人身邊時，熊就有可能把人當成攻擊對象。

玉管處強調，民眾在黃昏天黑之前就離開步道，沒有食用完畢的食物、垃圾、廚餘妥善處理密封帶下山，或放置到塔塔加設置的友善垃圾桶中，以免黑熊或其他動物將食物與人類產生連結，恐釀成人與野生動物衝突的事件。

玉山國家公園 台灣黑熊

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